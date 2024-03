Destiny 2 Verso la Luce, ecco tutte le novità da Bungie

Bungie ha annunciato che l’uscita del nuovo aggiornamento Destiny 2 Verso la Luce è prevista per il 9 aprile: si tratta di due mesi di contenuti offerti a tutti. Il lancio sarà preceduto da una serie di tre dirette in cui il team degli sviluppatori presenterà i nuovi contenuti, le nuove funzionalità e le ricompense direttamente in gioco. Le dirette sono programmate per il 19 marzo, il 26 marzo e il 2 aprile. Inoltre, durante queste trasmissioni, gli spettatori avranno la possibilità di vincere due emblemi unici tramite Drop di Twitch. Per maggiori informazioni su come collegare i propri account e ottenere i Drop, consultare Il settimanale di casa Destiny sul sito di Bungie.

Destiny 2 ha inoltre collaborato con Ghostbusters per offrire in gioco degli articoli a tema a partire dal 19 marzo, e festeggiare così l’uscita di Ghostbusters: Minaccia Glaciale, nelle sale americane dal 22 marzo. Il pacchetto di accessori della caserma degli acchiappafantasmi include un involucro di Spettro esotico a tema Slimer, un astore esotico ispirato a Garraka e una nave esotica come la Ecto-1. Inoltre, acquistando un articolo Ghostbusters dall’emporio Everversum in gioco, si potrà scaricare gratuitamente, tramite le Ricompense di Bungie, la maschera di carta dell’involucro di Spettro a tema Slimer.

Inoltre, i Giochi dei Guardiani All-Stars proseguono fino al 26 marzo. Cacciatori, titani e stregoni competono per la gloria della propria classe attraverso varie sfide in gioco. E per non dimenticare questa speciale versione “stellare” dell’evento, i partecipanti potranno divertirsi con il nuovo veicolo di tipo hoverboard, il lestide! In Destiny 2: La Forma Ultima, in uscita il 4 giugno 2024, i giocatori dovranno affrontare la minaccia più grande di sempre: il Testimone. Per prepararsi al meglio a questa battaglia, gli abbonati a PlayStation Plus possono riscattare gratuitamente l’espansione La Regina dei Sussurri, disponibile fino al 1° aprile.