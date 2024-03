Read Only Memories NEURODIVER, nuovo trailer e data di rilascio

Il publisher indipendente Chorus Worldwide e lo sviluppatore MidBoss LLC hanno annunciato oggi che il retro cyberpunk mystery adventure Read Only Memories NEURODIVER sarà disponibile dal 16 maggio per PC tramite Steam, PlayStation 5, Xbox One (compatibile con S/X) e Nintendo Switch. Sono stati annunciati anche edizioni fisiche realizzate in collaborazione con Serenity Forge per PlayStation 5 e Nintendo Switch, con preordini per le edizioni da collezione e standard. Seguito del criticamente acclamato 2064: Read Only Memories, che sarà disponibile al nuovo prezzo ridotto di $9.99, questo gioco di avventura autonomo riporta i giocatori nelle vivaci strade di Neo-San Francisco filtrate attraverso l’obiettivo di un’era dei videogiochi a 16 bit. Con una storia completamente nuova, Read Only Memories: NEURODIVER introduce i fan a un nuovo cast di personaggi… oltre ad alcuni ritorni graditi!

Ispirata ai toni netti e brillanti generati dai chip FM degli anni ’80 e ’90 presenti in vari vecchi computer, la colonna sonora di Read Only Memories NEURODIVER ti immergerà ulteriormente nel suo mondo retro cyberpunk. Unitevi a ES88, una giovane esper, mentre lavora per scoprire un oscuro segreto che si cela a Neo-San Francisco. Impiegata da MINERVA, un’organizzazione potente specializzata in scienze dell’informazione, neurotecnologie e fenomeni extrasensoriali, a ES88 è stato assegnato il compito di rintracciare la misteriosa entità psichica nota come Golden Butterfly, che si è nascosta e sta frammentando i ricordi dei cittadini di Neo-San Francisco. Chi sono? Perché stanno facendo ciò? E come li fermerete?

Articoli Consigliati Dungeons & Dragons: Le Chiavi del Caveau Aureo è disponibile da oggi Destiny 2 Verso la Luce, ecco tutte le novità da Bungie

Read Only Memories NEURODIVER sarà disponibile al prezzo di $14.99 USD / £12.79 GBP / €14.79 EUR al momento del lancio per PC tramite Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il 16 maggio. Serenity Forge sta producendo due edizioni fisiche per Read Only Memories: NEURODIVER – una edizione standard e da collezione.

L’edizione standard include una copia fisica del gioco per PlayStation o Nintendo Switch, un foglio interno illustrato, una carta per il download della colonna sonora e un manuale di istruzioni utile per gli aspiranti espers. L’edizione da collezione è contenuta in una grande scatola da collezione e include tutto ciò che è presente nell’edizione standard, oltre a un artbook a dimensioni reali, un foglio di adesivi prismatico, un ciondolo acrilico double-sided e un peluche unico con lo stesso Neurodiver!