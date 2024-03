Dungeons & Dragons: Le Chiavi del Caveau Aureo è disponibile da oggi

Dungeons & Dragons – Le Chiavi del Caveau Aureo, ossia la nuova avventura a tema rapine, è disponibile da oggi presso tutti i rivenditori autorizzati. Ecco cosa aspetta ai giocatori che intraprenderanno la nuova esperienza targata WOTC.

“Rischia tutto per il brivido di mettere a segno il colpo perfetto in Le Chiavi del Caveau Aureo. Immergiti in 13 avventure a tema rapina, in cui tu e la tua banda affronterete missioni per conto di una misteriosa organizzazione nota come Caveau Aureo. Tutte le avventure sono adatte a personaggi di livello compreso tra 1 e 11 e possono essere facilmente adattate per rispondere alle esigenze di qualsiasi gruppo, giocabili come avventure a sé stanti o come parte di una campagna completa.

Articoli Consigliati Nobody Wants to Die: spettacolare trailer cinematografico per il titolo sci-fi Read Only Memories NEURODIVER, nuovo trailer e data di rilascio

In qualsiasi modo sceglierai di giocare, Le Chiavi del Caveau Aureo condurrà il tuo intero gruppo in un viaggio indimenticabile e pieno di adrenalina. Con poco più di una mappa come guida, indagate l’ambiente circostante per raccogliere informazioni preziose, o passate subito all’azione. Ricordate, il tempo è fondamentale. Sgattaiolate oltre i controlli di sicurezza, sfuggite alle trappole mortali e mettete in atto la vostra fuga rocambolesca… Prima che sia troppo tardi!”