Nobody Wants to Die: spettacolare trailer cinematografico per il titolo sci-fi

Critical Hit Games e PLAION annunciano Nobody Wants to Die, una storia noir ambientata in una New York City distopica che esplora l’immortalità e i pericoli del transumanesimo. Perdetevi nell’universo sci-fi di Nobody Wants to Die su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC quando uscirà prossimamente quest’anno. Intanto possiamo visionare un nuovissimo trailer cinematografico.

Nobody Wants to Die è un’esperienza innovativa che si svolge in una New York futuristica ispirata ai film neo-noir, con un’estetica visiva distintiva e una trama intrigante. Nei panni del detective James Karra si indaga sulla scena del crimine utilizzando la manipolazione del tempo e la tecnologia avanzata per scoprire indizi e smascherare un assassino in un’epoca in cui la morte appartiene al passato. Utilizzando la potenza dell’Unreal Engine 5, lo studio polacco Critical Hit Games ha spinto i confini della narrazione, combinando una grafica cinematografica realistica e un’esperienza narrativa decisamente unica per mettere in scena una storia coinvolgente che terrà i giocatori con il fiato sospeso.

Articoli Consigliati Prince of Persia The Lost Crown: svelati i progetti per i DLC del 2024 One Piece Pirate Warriors 4: arriva Gold D. Roger come DLC

Sinossi del gioco:

Perditi nel mondo di New York, 2329, dove l’immortalità è possibile – ma ha un prezzo. In seguito a un’esperienza quasi mortale, il detective James Karra accetta un caso molto particolare. Ad assisterlo c’è solo l’aiuto di una giovane agente di polizia, Sara Kai. Il tempo rivela tutto, mentre i due rischiano grosso per inseguire l’assassino, scoprendo gli oscuri segreti dell’élite cittadina.

Caratteristiche:

Benvenuto a New York, 2329: vivi un’avventura noir in un futuro alternativo di New York City nel 2329; la tecnologia è progredita per offrire agli esseri umani la vita eterna, consentendo di immagazzinare la coscienza in banche di memoria o di trasferirla da un corpo all’altro. Sempre che ci si possa permettere l’abbonamento.

Guida le indagini: guarda attraverso gli occhi del detective del Dipartimento di Mortalità, James Karra, a caccia di un serial killer che prende di mira i cittadini d’élite della città. Indaga sulle scene del crimine usando la sua manipolazione del tempo e la tecnologia avanzata per ricostruire gli eventi che hanno portato a ciascun assassinio e scoprire gli indizi che portano alla terribile verità che si cela dietro gli omicidi.

Immergiti in un universo noir: perditi in un futuro distopico attraverso questo originale giallo interattivo, che esplora i pericoli del transumanesimo e dell’immortalità. In un mondo di vita eterna e di moralità che svanisce, tu, detective incallito, dovrai navigare tra i limiti del bene e del male in una società in cui la morte è un lontano ricordo.

Un’affascinante narrazione interattiva: con la potenza dell’Unreal Engine 5, Nobody Wants to Die si spinge oltre i confini della narrazione, combinando grafica fotorealistica e un’esperienza narrativa decisamente unica.