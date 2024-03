Prince of Persia The Lost Crown: svelati i progetti per i DLC del 2024

Ubisoft svela i contenuti aggiuntivi in arrivo nel corso dell’anno per l’acclamato Prince of Persia: The Lost Crown, con la prima tranche prevista per il 20 marzo. I nuovi contenuti includeranno diversi aggiornamenti gratuiti che permetteranno ai giocatori di riscoprire il Monte Qaf grazie a nuove modalità e sfide inedite, oltre a nuovi outfit per Sargon. Più avanti quest’anno, Ubisoft pubblicherà anche un DLC a pagamento che offrirà diverse ore di gioco con una storia completamente nuova, ambientazioni e nemici inediti.

Il primo aggiornamento gratuito, chiamato Warrior’s Path, sarà disponibile il 20 marzo e introdurrà tra le altre cose una modalità Speedrun, una modalità Permadeath e quattro nuovi outfit per Sargon. Questo contenuto sarà gratuito per tutti i possessori del titolo e rappresenta solo il primo di una serie di novità in arrivo. I successivi aggiornamenti Boss Attack e Divine Trials includeranno rispettivamente una sfida dei boss e nuovi outfit per Sargon e nuove Sfide Combat, Platform e Puzzle insieme a nuovi Amuleti, outfit per Sargon e altre sorprese! Prince of Persia: The Lost Crown, è attualmente disponibile al prezzo consigliato di €49,99 per la Standard Edition e €59,99 per la Deluxe Edition su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, Amazon Luna e PC Windows tramite Epic Games Store e Ubisoft Store.

Prince of Persia The Lost Crown è un platform d’azione e avventura che si svolge nel Monte Qaf, un mondo immaginario ispirato alla mitologia persiana, dove il giocatore vivrà un’avventura epica per salvare il Principe e ristabilire l’equilibrio mondiale. Nei panni di Sargon, un giovane e dotato guerriero persiano nel cuore mitologico maledetto della Persia, il giocatore esplorerà diversi biomi e combatterà nemici impegnativi combinando poteri temporali e super abilità uniche. Questo nuovo capitolo della saga di Prince of Persia è sviluppato da Ubisoft Montpellier. Per ulteriori informazioni, visitate princeofpersia.com.