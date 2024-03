Dragon’s Dogma 2: Ian McShane presenta il gioco in un video speciale

Un nuovo trailer per Dragon’s Dogma 2 è stato rilasciato da Capcom sotto il titolo “Benvenuti in Dragon’s Dogma 2”, con la voce narrante dell’attore Ian McShane. Questo video offre una panoramica di quasi 8 minuti di gameplay, focalizzandosi sulla trama, l’esplorazione e i nemici che i giocatori affronteranno. Il titolo promette un frame rate illimitato, sebbene non sia ancora chiaro se questa caratteristica sarà estesa a tutte le piattaforme di gioco.

Utilizzando il RE Engine, il mondo di gioco è quattro volte più vasto rispetto al suo predecessore. I giocatori avranno la libertà di scegliere tra una vasta gamma di vocazioni, sia per affrontare gli avversari con armi da taglio che con potenti incantesimi magici. Inoltre, vari elementi come il terreno e la presenza di nemici contribuiranno a creare scenari di combattimento dinamici e coinvolgenti. Durante il viaggio, gli NPC controllati dall’IA accompagneranno il giocatore, permettendo di formare un gruppo composto da un massimo di quattro personaggi.

La storia di Dragon's Dogma 2 ha inizio in una misteriosa prigione sotterranea, dove l'eco della voce del drago risuona tra le nebbie di ricordi perduti. Il giocatore è chiamato ad ascendere e a sconfiggere il drago, seguendo il dogma di questo mondo dimenticato. Mentre i regni degli umani e dei feridi si incontrano, un eroe emerge per realizzare il proprio destino. Qual è il dogma che il tuo cuore riconosce attraverso questi occhi? Questa è la storia di colui che affronterà il drago e reclamerà il trono. Dragon's Dogma 2 sarà disponibile il 22 marzo per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.