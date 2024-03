One Piece Pirate Warriors 4: arriva Gold D. Roger come DLC

Bandai Namco e Omega Force hanno infinesvelato il sesto pacchetto DLC di One Piece Pirate Warriors 4, dedicato tra le altre cose al leggendario Re dei Pirati, Gold D. Roger. Accompagnando questo annuncio, è stato rilasciato un nuovo trailer che offre uno sguardo avvincente al regno del celebre pirata. Il più recente aggiornamento del gioco ha introdotto nuovi personaggi come Uta, Shanks e Coby. Ogni episodio può essere acquistato separatamente o come parte del pacchetto completo di “Episodi Aggiuntivi”.

Il primo di questi episodi, intitolato “Episodio Aggiuntivo n.1: Il Diario di Bordo di Yamato e la Mappa del Mare dell’Anima 1”, porterà i giocatori in un viaggio emozionante con Yamato, mentre esplorano le varie fasi del mondo di One Piece. La “Mappa del Mare dell’Anima 1” offrirà ai giocatori nuove abilità e la possibilità di potenziare i propri personaggi oltre i limiti delle loro statistiche e abilità esistenti. Le date di uscita per questi episodi non sono state ancora annunciate.

One Piece Pirate Warriors 4 è un connubio di successo tra il popolare anime One Piece e l’azione frenetica della serie Warriors, che ha conquistato il cuore dei giocatori in tutto il mondo, vendendo oltre quattro milioni di copie. Basato sull’idea di “combattere orde di nemici mentre si intraprende un’avventura con compagni affidabili”, il gioco offre un’esperienza immersiva delle incredibili vicissitudini di One Piece, riproducendo fedelmente l’atmosfera e l’azione dell’anime. Il gioco è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, con compatibilità anche per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, garantendo un’esperienza coinvolgente su una vasta gamma di piattaforme di gioco.