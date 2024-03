I Puffi – Village Party: trailer d’annuncio della nuova avventura dei piccoli eroi di Peyo

Il publisher Microids e IMPS annunciano I Puffi – Village Party, svelando il primo video del titolo, che offre sia una modalità party game che una dedicata all’avventura. Sviluppato da Balio Studio, I Puffi – Village Party sarà disponibile il 6 giugno 2024 su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Grande Puffo sta organizzando una festa straordinaria! Per l’occasione, chiede a tutti i Puffi di partecipare ai preparativi per rendere il party indimenticabile! Setaccia il villaggio e invita tutti i Puffi all’evento, ma fai attenzione a Gargamella che ha saputo della festa e farà di tutto per rovinarla…

Caratteristiche chiave:

In modalità party game, riunisci i tuoi amici e la tua famiglia per ore e ore di divertimento in 50 minigiochi ispirati al mondo dei Puffi. In modalità avventura, parti per un viaggio emozionante pieno di missioni, incontra oltre 100 Puffi iconici ed esplora 10 regioni diverse, dal Villaggio dei Puffi al Territorio di Gargamella.

Party game:

50 mini-game

19 iconici Puffi giocabili

+ di 31 outfit per i tuoi Puffi giocabili

6 tipi di minigiochi (sport, velocità, fortuna, memoria, battaglia e precisione)

2-4 giocatori multiplayer locale

Modalità avventura:

Storia originale nel villaggio dei Puffi

Incontra più di 100 Puffi

10 location (Foresta Incantata, Mountagne Innevate, Territorio di Gargamella …)

I Puffi – Village Party sarà pubblicato il 6 giugno 2024 su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.