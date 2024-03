Spooky Wolf: su Rai Play e Rai Gulp la nuova serie animata di Movimenti Production

Una nuova serie animata arriva su Rai Gulp e Rai Play: si tratta di Spooky Wolf, creata da Movimenti Production (creatori tra gli altri di Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo su Netflix, nonché della serie moderna di Topo Gigio per Rai), e vede Andrea Bersani come sceneggiatore e story editor. Ogni episodio presenta un nuovo caso che coinvolge direttamente uno dei protagonisti, permettendo al pubblico di esplorare le intricanti relazioni tra gli abitanti di FantaVille. Tra amicizie, gelosie e prime cotte, Spooky e Cherry tentano maldestramente di confessarsi i propri sentimenti. Rivolta principalmente ai giovanissimi di 6-7 anni, la serie è pensata per coinvolgere un pubblico trasversale grazie al suo mix di avventura e comicità.

Immersa nell’eclettica città di FantaVille, dove le favole si mescolano con la realtà, Spooky Wolf segue le avventure del lupo detective Spooky, affiancato dai Tre Porcellini e dall’adolescente Cherry, una Cappuccetto Rosso dal carattere unico. In questo mondo surreale, dove ogni personaggio stravagante trova il suo posto, nulla è impossibile. Dai vampiri agli adepti della lampada dei desideri, ogni figura ha il proprio ruolo in questa commedia fantastica. Tuttavia, la tranquillità di FantaVille viene spesso disturbata da un abitante insoddisfatto, trasformato per un attimo in un cattivo della storia. Ma anche i cattivi di FantaVille sono eccentrici: dal mimo muto che ruba le bocche per comunicare, al pirata alla ricerca di tesori impossibili. A risolvere questi casi impossibili è il lupo detective Spooky, con l’aiuto dei suoi singolari assistenti: il pigro Pigrow, l’energico Grunt e la geniale Jane Bon. Cherry, la gestrice del diner cittadino, si unisce spesso alla squadra, portando con sé conoscenze preziose.

