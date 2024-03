Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: uno speciale Spigatito in regalo

The Pokémon Company International ha rivelato che è ora possibile aggiungere Sprigatito di Liko alla propria squadra in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, in segno di festeggiamento per l’arrivo della nuova serie anime Orizzonti Pokémon, in cui il pocket monster ha un ruolo centrale. Liko e il suo Pokémon partner, Sprigatito, hanno fatto il loro debutto in Orizzonti Pokémon: La Serie. Insieme al loro amico Roy, viaggiano nel mondo dei Pokémon con i Locomonauti mentre cercano di risolvere il mistero del ciondolo regalato a Liko da sua nonna. La serie è approdata in Italia a febbraio, in esclusiva Prima TV su Boing (canale 40 del Digitale Terrestre).

Per ricevere il dono all’interno del gioco, seguite questi passaggi (La password va utilizzata entro le 23:59 UTC del 30 settembre 2024):

Avviate Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto.

Aprite il menu principale con il pulsante X e seleziona Poképortale.

Selezionate Dono Segreto e poi Tramite codice seriale/password per collegarvi a Internet.

Inserite la password L1K0W1TH906.

Attendete mentre avviene il trasferimento del dono: il Pokémon apparirà nella vostra squadra o nei Box Pokémon).

Assicuratevi di salvare il gioco.

Con una trama completamente inedita, la serie Orizzonti Pokémon segue le avventure mozzafiato che i due protagonisti, Liko e Roy, intraprenderanno con i loro compagni Pokémon, Sprigatito e Fuecoco. Insieme incontreranno fantastici personaggi, tra cui Friede e Capitan Pikachu, e scopriranno i misteri del mondo dei Pokémon. Sinossi della serie Orizzonti Pokémon:

Sta per iniziare una nuova avventura nel vasto mondo dei Pokémon! Arrivata all’Accademia Blu, una ragazza di nome Liko riceve il suo primo compagno d’avventura, Sprigatito. Ma presto si ritrova inseguita dagli Esploratori, un misterioso gruppo determinato a impossessarsi del pendente che indossa. Liko non è sola però, visto che Friede, Capitan Pikachu e gli altri Locomonauti si offrono di proteggerla a bordo della loro aeronave. Nel frattempo, un ragazzo di nome Roy sogna di diventare un Allenatore di Pokémon, ignaro dei segreti che si nascondono all’interno della Poké Ball antica che porta con sé. Mentre Liko, Roy e i Locomonauti fanno rotta verso nuovi orizzonti, quali scoperte li attenderanno?

Siamo estremamente entusiasti di questa nuova partnership con Boing che porterà la nostra nuova serie animata, Orizzonti Pokémon, ai fan italiani. Sappiamo che i fan sono impazienti per l’arrivo della serie e siamo lieti di presentare finalmente i nostri nuovi protagonisti, Liko e Roy, nelle loro avventure attraverso il mondo dei Pokémon. Sono certo che l’attesa per la serie Orizzonti Pokémon sarà ripagata e spero che i fan, vecchi e nuovi, si sintonizzeranno il prossimo mese per sperimentare un’avventura Pokémon senza precedenti!

ha affermato a proposito della nuova serie Peter Murphy, Senior Marketing Director di The Pokémon Company International.