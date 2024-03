PlayStation 5: tutte le novità e i miglioramenti dal nuovo aggiornamento di sistema

Il nuovo aggiornamento di sistema arrivato per PlayStation 5 lascia il segno, dato che comporta una serie di migliorie sensibili che coinvolgono anche le potenzialità del DualSense. Tanto per cominciare, i giocatori che visualizzano lo schermo condiviso in modalità a schermo intero possono utilizzare i puntatori e le reazioni emoji per interagire con il gameplay dell’host. Gli spettatori possono spostare un puntatore, inviare un ping o creare una linea sullo schermo condiviso, consentendo loro di evidenziare determinati oggetti o aree per guidare il giocatore ospitante con maggiore precisione. Gli spettatori possono anche inviare reazioni basate su emoji allo schermo dell’ospite per incoraggiare e celebrare visivamente le azioni di gioco.

Questa funzione è disponibile per impostazione predefinita, ma può essere disattivata dall’ospite nelle impostazioni di Condividi schermo. Nel corso del mese verrà rilasciato un aggiornamento per PlayStation App, che consentirà agli spettatori di usufruire di queste interazioni anche su iOS e Android. Inoltre, ora è possibile regolare la luminosità della spia di accensione della console PS5: basta seguire il percorso [Impostazioni] > [Sistema] > [Segnale acustico e luce], quindi selezionare [Luminosità].

