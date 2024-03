GYLT arriva anche su Nintendo Switch

Lo studio che ha lavorato ai giochi narrativi RiME, Song of Nunu: A League of Legends Story e Deadlight, tra gli altri, annunciare che il suo gioco a tinte horror GYLT è ora disponibile su Nintendo Switch in versione digitale in tutto il mondo, dopo l’uscita su Google Stadia, PC, PlayStation e Xbox. Con il bullismo come filo conduttore, il gioco presenta Sally, una ragazzina di 11 anni la cui cuginetta, Emily, è scomparsa. Mentre tutti gli altri hanno smesso di cercarla, lei decide di ritrovarla. La missione la porterà in una versione strana e pericolosa della sua città. Ma cosa può fare una bambina contro gli orrori della notte? Più di quanto si possa pensare.

Informazioni su GYLT:

Date forma alle vostre paure! Ambientato in un mondo stranamente malinconico, GYLT è una storia inquietante che mescola fantasia e realtà in un luogo surrealista dove gli incubi diventano reali. Nascondetevi dalle terribili creature o scegliete di affrontarle mentre trovate la vostra strada attraverso le sfide di questo mondo malvagio. I giocatori intraprenderanno un viaggio in cui affronteranno le loro peggiori paure dovendo confrontarsi con l’impatto emotivo delle loro azioni.

GYLT è un gioco horror accessibile per gli appassionati del genere e non solo, con una narrazione stimolante e divertente e meccaniche d’azione e stealth coinvolgenti. È già disponibile in versione digitale su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Steam e GOG. L’edizione fisica di GYLT su Nintendo Switch sarà lanciata a maggio di quest’anno in entrambe le edizioni Standard e Collector. Le edizioni fisiche per PlayStation 5 e PlayStation 4 sono già disponibili presso i principali rivenditori, Amazon e Tesura Store.