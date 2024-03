Alone in the Dark diventa un minilarp nel nuovo video ufficiale

Avete mai pensato a cosa significherebbe essere intrappolati in una vecchia dimora maledetta? I partecipanti all’esclusiva esperienza della Casa Infestata della THQ Nordic, basata sul celebre gioco horror Alone in the Dark, lo hanno sperimentato sulla propria pelle, anche se “solo” per un minilarp particolarmente realistico! THQ Nordic ha difatti invitato alcuni dei content creator più famosi a partecipare a un’avventura coinvolgente che si è immersa nei regni dell’oscurità. L’esperienza della Casa Infestata è ricca di riferimenti al gioco originale e a quello imminente. Riuscirete a trovare tutti i dettagli nascosti nel video ufficiale dell’esperienza?

In collaborazione con Havas Entertainment, THQ Nordic ha coinvolto Realm Pictures, che ha trasformato una dimora sull’isola privata di D’Oyly Carte in un sinistro rifugio del terrore, una ‘vera’ casa infestata. Dopo aver risolto una misteriosa scatola di puzzle, i partecipanti hanno scoperto un invito alla Casa Infestata. All’arrivo, hanno ricevuto istruzioni e poi sono stati lasciati ad affrontare gli orrori che li attendevano da soli, durante un’esperienza coinvolgente della durata di 60-90 minuti, con ogni loro movimento documentato da telecamere di sorveglianza e bodycam.

Alone in the Dark è sviluppato da Pieces Interactive in Svezia e pubblicato da THQ Nordic e sarà disponibile per PC, Xbox Series S|X e PlayStation 5 il 20 marzo 2024. Alone in the Dark e l’Edizione Deluxe Digitale di Alone in the Dark sono disponibili per il pre-ordine. L’Edizione Deluxe Digitale include il gioco base, il Costume Pack di Derceto 1992, il Pack di Filtri Vintage Horror e la Modalità Commento del Regista. Qui è possibile preordinare il gioco. Qui invece lo speciale video che in appena un minuto vi presenta il gioco.

Queste le caratteristiche del gioco:

Esplora Derceto Manor in questa reimmaginazione di Alone in the Dark, una lettera d’amore al classico gioco horror cult degli anni ’90!

Ambientato nel gotico sudamericano degli anni ’20, Alone in the Dark presenta un noir con elementi classici dell’orrore lovecraftiano, dove il familiare incontra il surreale.

Torna alle radici dell’orrore psicologico e vivi un viaggio atmosferico degno del gioco che ha dato inizio al genere.

Immergiti in un mondo pieno di suoni che ti fanno rabbrividire con una colonna sonora di jazz doom avvolgente, ma ipnotizzante.

Vivi questo incubo dalla prospettiva di Emily Hartwood o di Edward Carnby e scopri i segreti oscuri di una dimora gotica.

Immergiti in una storia psicologica profonda che va oltre i confini dell’immaginabile, scritta da Mikael Hedberg, autore di culto horror di SOMA e Amnesia.