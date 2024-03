Kingdom Come Deliverance finalmente disponibile su Nintendo Switch

L’action RPG storico che è diventato un vero classico degli ultimi anni, Kingdom Come Deliverance, è infine disponibile su Nintendo Switch, dopo il suo iter fra PC e console. I giocatori potranno intraprendere un viaggio indimenticabile, attraverso un mondo storicamente ricco e visivamente stupefacente nell’Europa medievale, indipendentemente da dove si troveranno (sull’autobus, a casa o… in pellegrinaggio attraverso la Boemia). Immergetevi in un regno medievale, per plasmare il destino della Boemia. Il gioco è stato portato su Switch da Sabre Interactive, in collaborazione con Warhorse Studios, ed è disponibile sia in versione fisica che digitale e include il gioco completo, insieme a tutti i DLC – Treasures of the Past, From the Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards e A Woman’s Lot.

Sinossi del gioco:

La Boemia è una regione nel cuore dell’Europa, ricca di cultura, argento e castelli. Con la morte dell’amato sovrano, l’imperatore Carlo IV, il regno è piombato in un periodo di oscurità: guerra, corruzione e tensioni stanno facendo a pezzi questo gioiello del Sacro Romano Impero. Nel mentre, la corona è stata ereditata da Venceslao, uno dei figli di Carlo. A differenza di suo padre, Venceslao è ingenuo, sprovveduto e senza alcuna ambizione. Il suo fratellastro e re dell’Ungheria, Sigismondo la Volpe Rossa, ha capito le debolezze di Venceslao e, fingendo buone intenzioni, si è recato in Boemia per rapire il suo fratellastro. Con la corona vacante, Sigismondo è ora libero di saccheggiare la Boemia e impadronirsi delle sue ricchezze. Nel bel mezzo di questo caos ci sei tu, Henry, il figlio di un fabbro. La tua vita tranquilla è stata distrutta da un’incursione di mercenari ordinata da re Sigismondo in persona: del tuo villaggio rimane solo la cenere, ma il fato beffardo ha fatto di te l’unico superstite di questo massacro. Senza una casa, una famiglia o un futuro, finisci al servizio di Radzig Kobyla, un signore feudale che si sta opponendo all’invasione. Finisci così all’interno di una sanguinosa guerra civile, dove lotterai per il futuro della Boemia.

Caratteristiche della versione portatile di Kingdom Come Deliverance:

Mondo aperto realistico e massiccio: esplorate la Boemia medievale e immergetevi nei suoi maestosi castelli, nei vasti campi e nelle foreste lussureggianti.

Storia non lineare: risolvete le missioni in più modi, affrontando le conseguenze delle vostre decisioni.

Combattimenti impegnativi: ingaggiate battaglie emozionanti e spietate usando la distanza, la furtività o il corpo a corpo. Scegliete le vostre armi ed eseguite decine di combo uniche.

Sviluppo del personaggio: migliorate le abilità, guadagnate vantaggi e forgiate/aggiornate il vostro equipaggiamento.

Mondo dinamico: Le vostre azioni influenzano le reazioni, dal combattere e rubare al sedurre, minacciare, persuadere o corrompere. La scelta è vostra.

Accuratezza storica: Incontrate personaggi storici reali e sperimentate l’autentico aspetto e l’atmosfera della Boemia medievale.