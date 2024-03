Wo Long Fallen Dynasty festeggia i cinque milioni di giocatori con sconti sulla versione Steam

KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore del gioco, Team NINJA, hanno annunciato che oltre cinque milioni di giocatori in tutto il mondo hanno intrapreso il viaggio fantasy oscuro di Wo Long Fallen Dynasty. Inoltre, la versione Steam del gioco base e dei pacchetti DLC sono disponibili a un prezzo scontato fino al 22 marzo. Wo Long: Fallen Dynasty e la versione Complete Edition sono disponibili su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite il Microsoft Store e Steam. Una demo della Complete Edition è inoltre disponibile, esclusivamente su Steam.

Originariamente pubblicato il 3 marzo 2023, Wo Long Fallen Dynasty ha ricevuto numerosi aggiornamenti che hanno aggiunto contenuti extra con tre pacchetti DLC, contenuti dalle collaborazioni con Nioh 2, NARAKA: BLADEPOINT e Lies of P, nonché patch che migliorano l’esperienza di gioco con aggiustamenti di bilanciamento e funzioni aggiuntive. Inoltre, dal 7 febbraio 2024, l’action RPG fantasy oscuro è disponibile in una versione Complete Edition, che include tutti i contenuti del Season Pass, tra cui nuove armi, regioni, demoni, contenuti endgame e altro ancora.

Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition include tutto ciò che è incluso nei tre pacchetti DLC del gioco – “Battle of Zhongyuan”, “Conqueror of Jiangdong” e “Upheaval in Jingxiang” – insieme a nuovi contenuti endgame, “The Thousand-Mile Journey”. Questo include nuovi personaggi dagli eserciti di Cao Cao, Sun Ce e Liu Bei, così come nuovi tipi di armi (cestus, spada lunga e frusta), nuovi stage, nuove Bestie Divine, livelli di difficoltà più impegnativi e funzioni ampliate. Include anche una collezione di contenuti DLC collaborativi, con equipaggiamento e stage dalle collaborazioni con Nioh 2, NARAKA: BLADEPOINT e Lies of P.

184 d.C., Cina, crepuscolo della dinastia Han. Il paese è devastato dal caos e dalla distruzione. La dinastia imperiale che ha prosperato per molti anni è prossima al collasso. Wo Long: Fallen Dynasty è la drammatica storia, traboccante d’azione, di un soldato senza nome della milizia che combatte per sopravvivere in una versione dark fantasy ambientata alla fine della dinastia Han allorché i demoni infestano i Tre Regni. I giocatori devono difendersi dall’attacco di creature mortali e soldati nemici utilizzando l’arte della scherma basata sulle arti marziali cinesi tentando di soverchiare gli avversari risvegliando la forza interiore.