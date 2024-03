Final Fantasy VII Rebirth: Nobuo Uematsu e Loren Allred parlano del brano “No Promises to Keep”

Essendo presente fin dai trailer, non è uno spoiler che, in Final Fantasy VII Rebirth (qui la nostra recensione) a un certo punto dell’avventura Aerith interpreta un brano particolarmente romantico, dal titolo “No Promises to Keep”. La canzone è stata composta da Nobuo Uematsu – il leggendario compositore dietro l’iconica colonna sonora di buona parte della serie di Final Fantasy – mentre la parte cantata è interpretata dalla cantante americana Loren Allred, che ha offerto la sua incantevole voce al brano. Qui vi mostreremo il video della speciale esibizione del duetto e riporteremo alcune delle loro dichiarazioni in merito (trovate il testo integrale sul PlayStation Blog).

Che tipo di comunicazione aveva con il direttore creativo Tetsuya Nomura e lo scrittore della trama Kazushige Nojima per comporre “No Promises to Keep”?

Uematsu:

Penso che avessimo tutti e tre all’unanimità già l’idea di usare una ballata. Poiché sono tipicamente incline a scrivere ballate, speravo sarebbe stata una ballata, dato che mi avrebbe permesso di creare melodie come voleva il mio cuore, e a quanto pare eravamo tutti d’accordo. Guardando una scena provvisoria di Aerith che cantava, abbiamo pensato tutti e tre che una ballata classica sarebbe stata perfetta. (…) Prima ho composto la melodia e l’ho data al signor Nojima e al team e da quella hanno scritto il testo. Mentre scrivevo la canzone la volevo rendere memorabile e orecchiabile, con la stessa frase principale ripetuta più volte.

Loren Allred:

Quindi anche se lei (signor Uematsu) non ha scritto il testo, aveva già pensato a una struttura con il coro ripetuto per rendere la canzone più pop?

Uematsu:

Sì, ritenevo che ripetere le frasi principali la rendesse più orecchiabile.

L’artista statunitense ha poi affermato che conosceva già la saga prima di essere contattata da Square Enix:

Due anni fa ho ricevuto una mail da Square Enix, ma il messaggio era molto vago. Ho subito iniziato a cercare e ho scoperto che era per un gioco e che era una canzone del signor Uematsu. Ero già a conoscenza del suo lavoro ed ero emozionata quando ho scoperto che era per il franchise Final Fantasy. Ha significato molto per me, essendo cresciuta con il personaggio di Aerith.

Uno dei miei pensieri iniziali era come sarebbe stato difficile cantare la canzone. Da cantante trovo più facile cantare note alte con la bocca aperta per eseguire il suono “ee”, ma molti versi della canzone finivano in “ii” [ride].

Volevo conoscere bene Aerith e volevo anche rappresentare il suo rapporto con Cloud. Quindi per riuscire ad incanalare la sua personalità pura e delicata avevo bisogno di cambiare certi elementi del mio cantare naturale per accordarli al personaggio.

Vi ricordiamo che lo speciale concerto Final Fantasy VII Rebirth Orchestra World Tour arriverà anche in Italia: qui tutte le info in merito.