Hi-Fi Rush Recensione: anche su PS5 si combatte a ritmo di musica

Il 2024 si sta rivelando un’annata ricca di lanci avvincenti e di grande risonanza in ambito videoludico, un punto su cui siamo unanimemente d’accordo. Ma è stato anche un periodo di riflessioni strategiche per i giganti del settore, con Microsoft in prima linea che, tra una serie di acquisizioni significative, ha sfruttato il suo podcast ufficiale per rivelare l’introduzione di quattro delle sue proprietà intellettuali nei cataloghi di Nintendo Switch e Playstation. Oltre alle varie interpretazioni che possono emergere da questa strategia, sia dal punto di vista commerciale che da quello più controverso legato alla “guerra delle console”, la possibilità che ora quasi tutti possano sperimentare alcune delle avventure ludiche più emblematiche dell’epoca recente di Xbox è decisamente positiva. Tra queste spicca la sorpresa più intrigante del 2023: Hi-Fi Rush, un cocktail dinamico di azione e gioco di ritmo sviluppato da Tango Gameworks, che ora sbarca anche su PS5 con tutti i miglioramenti e i contenuti extra già presenti. E ci troviamo qui, sulle pagine di GamesVillage, per esaminare questa nuova edizione delle peripezie di Chai, Peppermint e il resto del gruppo sulla console di punta di Sony. Allora, collegate il jack delle cuffie al DualSense, prendete posto in poltrona e preparatevi a un’esperienza indimenticabile!

Hi-Fi Rush: un cuore pulsante di musica

Oltre a rievocare memorie sportive di varia natura, il cuore della trama di Hi-Fi Rush è semplice. Racconta di Chai, un ragazzo comune che, inseguendo il sogno di diventare una rockstar, si offre volontario per il Progetto Armstrong. A seguito di un disguido quasi comico, prodotto da un capitalismo estremo e distopico, il suo lettore MP3 finisce per interferire nel processo di potenziamento, trasformandolo in una sorta di cyborg musicale, completo di un bastone magnetico per raccogliere rifiuti inserito nel suo braccio bionico. E questo è solo l’inizio di un’avventura all’insegna di colpi ben mirati e ottima musica.

Dopo un breve prologo e un tutorial sui movimenti basilari, Hi-Fi Rush cambia marcia e rivela la sua vera essenza… o meglio, il suo ritmo. Il gioco si presenta come uno stylish-action classico, simile a Devil May Cry e Bayonetta, ma con una svolta originale. Il lettore MP3 nel petto di Chai dona al giovane l’insolita capacità di muoversi al ritmo della sua musica, integrando nella meccanica di gioco un divertente minigioco ritmico. Colpendo e eseguendo mosse speciali con il giusto ritmo e tempismo, si ottiene un aumento significativo dei danni e del punteggio finale, che varia da D a S, con quest’ultimo come traguardo da raggiungere nei 12 capitoli che compongono la trama secondaria, arricchita da risate a crepapelle, omaggi alla cultura pop e combattimenti contro boss spettacolarmente messi in scena.

Un carico di incentivi esponenziale

Dal punto di vista dei contenuti, Tango Gameworks si è impegnata a offrire ai giocatori un’avventura completa e altamente ripetibile. Oltre alla trama principale, che si può terminare a diversi gradi di difficoltà e che è ricca di elementi da raccogliere, codici e compiti aggiuntivi che sfidano le capacità e la padronanza del sistema di lotta, la versione per PS5 di Hi-Fi Rush include tutti gli aggiornamenti rilasciati nell’ultimo anno per Xbox, incluso il contenuto scaricabile “Arcade Challenge” gratuito. Questo DLC ha introdotto nuove modalità di gioco che enfatizzano le prestazioni e il perfezionismo dei giocatori più esperti. In aggiunta alla Torre Ritmica, simile al Bloody Palace, che pone il giocatore di fronte a una prova di resistenza contro orde di avversari sempre più potenti, l’aggiornamento Arcade Challenge presenta la Torre Arcade. Questa nuova modalità trasforma Hi-Fi Rush in un gioco di tipo roguelite, dove si recuperano gradualmente le abilità di Chai, livello dopo livello, combattimento dopo combattimento, attraverso una combinazione di colpi precisi, potenziamenti progressivi e una dose di fortuna e casualità.

Per concludere, la modalità “Febbre da BPM” porta il ritmo di gioco ai massimi livelli, introducendo la desiderata “modalità turbo” che distingue i giocatori abili dai veri maestri dell’azione scenografica. Se poi consideriamo le numerose skin per personalizzare l’aspetto di Chai, Peppermint, Korsica e il resto del gruppo, la scelta tra una colonna sonora su licenza con artisti del calibro di The Prodigy, Nine Inch Nails e The Black Keys, una colonna sonora originale di Tango Gameworks per facilitare la trasmissione in streaming del gioco senza intoppi, e un’ampia gamma di opzioni per l’accessibilità, il pacchetto offerto da Hi-Fi Rush per la console Sony è decisamente significativo, dunque non resta che appurare come si comporti dal punto di vista tecnologico.

La battaglia delle bande

Per iniziare, attualmente Hi-Fi Rush fa parte di quel limitato gruppo di giochi che – in termini di performance – raggiungono il “best case scenario” ideale immaginato dai produttori di hardware come Microsoft o Sony all’inizio della produzione delle prime console della nona generazione. Il gioco di Tango Gameworks si è distinto per una regia tecnica impeccabile, non solo per l’estetica accattivante del cel-shading dettagliato, con effetti pirotecnici e filtri visivi che non appesantiscono il gameplay, ma anche per la stabilità del software che mirava a mantenere una continuità tra le due versioni Series S e X della piattaforma Xbox. Il team ha puntato sui 60 fps, essenziali per questo genere di gioco, e ha raggiunto l’obiettivo! Per la cronaca, su Xbox Series S Hi-Fi Rush viene visualizzato in 2K (2560×1440) con un frame rate quasi perfetto, con solo qualche minimo calo a 59 fps nei momenti di maggiore azione. Per la Xbox Series X, invece, Hi-Fi Rush raggiunge la sua massima qualità, con una risoluzione di 4K (3840×2160) e un frame rate impeccabile. Stiamo quindi parlando del meglio che le console e l’Unreal Engine 4 possono offrire.

Come si traduce tutto ciò su PS5? Si manifesta in una – e qui mi concedo un gioco di parole musicale – riproposizione impeccabile e fedele alla partitura originale vista sulla Xbox Series X. Escludendo le sequenze animate in-game, che sono deliberate a 30 fps per ragioni estetiche e cinematografiche, ogni altro aspetto rimane inalterato rispetto al debutto di gennaio 2023. Risoluzione 4K nativa, 60 fps stabili e nessun cambiamento significativo nella trasposizione su una nuova console. Un porting nitido e senza dolore. L’unico elemento inedito nella versione PS5 di Hi-Fi Rush è l’impiego delle capacità aptiche del DualSense: in particolare, la tensione dei grilletti è stata adattata per distinguere i diversi tipi di assistenza speciale e prevenire input accidentali non desiderati. In aggiunta, l’altoparlante singolo è riservato per la trasmissione di suoni extra diegetici come l’annunciatore all’inizio dei combattimenti. Non è qualcosa di rivoluzionario, ma è pur sempre un’aggiunta gradevole a un prodotto finale di alta qualità.

Piattaforme: PlayStation 5

Sviluppatore: Tango Gameworks

Publisher: Bethesda Softworks

Hi-Fi Rush su PS5 resta sempre il buon vecchio Hi-Fi Rush. Il piccolo, grande colpo di genino firmato Tango Gameworks si conferma come un’avventura esilarante dal principio alla conclusione, intuitiva nonostante l’iniziale disorientamento dovuto alla fusione di generi, ma impegnativa da dominare tra combinazioni di mosse, parate, sfide extra e una traccia sonora coinvolgente. Sulla console di punta Sony, il gioco replica l’esperienza offerta su Xbox all’inizio del 2023, senza aggiunte rilevanti e questo è più che sufficiente. Almeno, la fuoriuscita dai confini esclusivi di Microsoft consentirà a molti di sperimentare uno dei giochi più intriganti di questa nona generazione. E chissà, forse un futuro successo commerciale potrebbe innescare la produzione di un seguito. Possiamo solo, fortissimamente, augurarcelo.

