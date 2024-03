Pokémon Center all’Excel di Londra: prenotazioni aperte per il temporary store

The Pokémon Company International ha annunciato l’apertura delle prenotazioni per il Pokémon Center temporaneo dei Campionati Internazionali Europei Pokémon 2024, nelle fasce orarie disponibili da giovedì 4 a domenica 7 aprile 2024. I Campionati Internazionali Europei precedono i Mondiali e costituiscono l’evento Pokémon più importante d’Europa, con tante lotte entusiasmanti per i giocatori del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, dei videogiochi Pokémon, di Pokémon GO e Pokémon UNITE. Quest’anno l’evento ritorna all’ExCeL London dal 5 al 7 aprile. Giocatori provenienti da tutto il mondo si sfideranno per avere l’opportunità di qualificarsi ai Campionati Mondiali Pokémon 2024, che si svolgeranno a Honolulu, alle Hawaii. Oltre ai tornei competitivi, i Campionati Internazionali Europei Pokémon 2024 offrono svariate attività per il divertimento di fan e giocatori. A proposito, avete sbloccato lo speciale Spigatito gratuito in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto?

Il Pokémon Center temporaneo dei Campionati Internazionali Europei fa il suo ritorno ed è ancora più grande e ricco di prodotti rispetto all’anno scorso. Sarà aperto da giovedì 4 a sabato 6 aprile dalle 10:00 alle 20:00 e domenica 7 aprile 2024 dalle 10:00 alle 16:00, presso l’ExCeL London all’ingresso N11. Il negozio temporaneo offrirà una vasta gamma di prodotti esclusivi dei Campionati Internazionali e altri in vendita sul sito del Pokémon Center del Regno Unito. Il negozio sarà aperto al pubblico e non occorre un tesserino concorrente o spettatore per accedervi. Le prenotazioni si possono effettuare tramite l’apposito sito web: https://waitwhile.com/locations/pokemoncenterlondon24. Per saperne di più, visitate la pagina del Pokémon Center ai Campionati Internazionali Europei (in inglese).

Articoli Consigliati Stardew Valley Festival of Seasons arriverà anche in Italia Mutsumi Inomata è morta: addio alla character designer della serie Tales of

Oltre al Pokémon Center temporaneo, anche il Play Lab farà il suo ritorno ai Campionati Internazionali Europei Pokémon 2024, dando a giocatori e visitatori l’opportunità di imparare a giocare al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. Chi invece desidera imparare le basi dei videogiochi Pokémon o confrontarsi con professori di Pokémon esperti in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, potrà partecipare a minigiochi e dimostrazioni sulla console Nintendo Switch organizzate dal Battle Lab. Il Play Lab e il Battle Lab offrono varie esperienze di durata e livelli di difficoltà diversi e sono entrambi situati all’ingresso N2 dell’ExCeL London. L’accesso a queste attività è gratuito e non è necessario alcun tesserino o iscrizione. Il Play Lab e il Battle Lab sono aperti venerdì 5 e sabato 6 aprile dalle 10:00 alle 18:00 e sabato 7 aprile 2024 dalle 9:00 alle 16:00.