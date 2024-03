Stardew Valley Festival of Seasons arriverà anche in Italia

Stardew Valley Festival of Season, lo speciale concerto celebrativo internazionale, arriva anche in Italia con una esclusiva tappa a Milano. I biglietti sono disponibili su TicketOne, offrendo ai fan di Stardew Valley l’opportunità di ascoltare la colonna sonora del gioco eseguita dal vivo da un’orchestra da camera. Dopo i sold out lampo delle prime tappe del tour, il concerto arriva il 9 maggio al Teatro Carcano.

Festival of Seasons è una produzione di SOHO Live, società con sede a Tokyo e di proprietà italiana, specializzata nella creazione di concerti dal vivo ispirati alle più memorabili colonne sonore di videogiochi e anime. Curato direttamente da ConcernedApe, creatore e compositore di Stardew Valley, Festival of Seasons è suddiviso in quattro atti, ognuno rappresentante una delle quattro stagioni. Le colonne sonore della primavera, estate, autunno e inverno saranno in primo piano nel programma del concerto, in aggiunta ad altri temi indimenticabili tratti dai luoghi, festival e abitanti del villaggio. I fan potranno godersi brani come Dance of the Moonlight Jellies e Stardew Valley Overture, oltre a una serie di sorprese selezionate da ConcernedApe. Ai concerti sarà inoltre possibile acquistare merchandise di Stardew Valley esclusivo, disponibile solo alle tappe di questo tour.

Le nuove date del tour includono tappe aggiuntive in Europa, Asia, Nord America e Oceania, portando il tour a toccare un totale di 13 Paesi. I nuovi mercati includono San Francisco, Parigi, Berlino, Tokyo, Auckland, e molti altri per un totale di oltre 40 serate di musica legata al mondo del gaming, rendendolo il più grande tour musicale di sempre per un videogioco indie.

Eric Barone, creatore e compositore di Stardew Valley, ha affermato:

È stato incredibile vedere la reazione all’annuncio del Festival of Seasons. È una testimonianza dell’incredibile passione della comunità di Stardew, e sono felice che sempre più persone possano ora vivere questa musica come una performance orchestrale dal vivo.

Le tappe europee del tour saranno eseguite dall’Italiana Ensemble Symphony Orchestra, uno dei nomi più importanti nel panorama concertistico italiano, tra i cui progetti realizzati si possono annoverare quelli con Francesco Renga, Morgan, Stefano Bollani, Mario Biondi, Andrea Bocelli, Francesco De Gregori, Sting, Robbie Williams, e Andrea Bocelli.