PJ Masks Power Heroes Alleanza disponibile su console e PC

Outright Games, in collaborazione con Hasbro, ha ufficialmente lanciato un nuovo videogioco, PJ Masks Power Heroes: Alleanza. Questo gioco d’avventura a scorrimento laterale per giocatore singolo è ambientato nel mondo dinamico e colorato di PJ Masks: Power Heroes e promette una nuova emozionante avventura per i supereroi di tutte le età. Il titolo è disponibile ora su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Dopo un esperimento andato male, pezzi del PJ Power Q si disperdono in tutto il mondo e oltre. Spetta ai PJ Masks: Power Heroes unirsi e trovare i pezzi mancanti prima che Luna Girl, Night Ninja e Romeo utilizzino la tecnologia per i loro malvagi piani. Gioca nei panni di Catboy, Owelette, Gekko, Newton Star, An Yu, Ice Cub, Bastet e Lilyfay mentre intraprendono un’avventura che attraversa il globo e le stelle in 4 location uniche intorno e fuori da questo mondo. Affronta missioni e risolvi puzzle sfruttando le abilità speciali dei personaggi individuali e evita gli ostacoli lasciati dai maliziosi cattivi, prima di confrontarti con i principali nemici in epiche battaglie contro i boss.

PJ Masks Power Heroes Alleanza include molte funzionalità di giocabilità adattive per garantire l’accessibilità del gioco a prescindere dall’età del giocatore. Dalle opzioni di IA nemica semplice, ai gioielli magnetici, all’assistenza per il salto, PJ Masks Power Heroes: Mighty Alliance è stato progettato tenendo presente tutti i giocatori, permettendo loro di immergersi direttamente nell’azione per un gioco coinvolgente e divertente, a prescindere dal loro livello di abilità. Il gioco offre anche doppiaggio completo e opzioni per giocatori daltonici. I fan di tutte le età possono aspettarsi un gameplay dinamico e coinvolgente in questo platform a scorrimento laterale che ogni giovane aspirante supereroe apprezzerà.

Stephanie Malham, COO di Outright Games ha dichiarato:

Con i suoi fantastici personaggi, universo emozionante e trame ricche di azione, PJ Masks è un adattamento naturale per i videogiochi, quindi è stato un piacere creare un secondo videogioco in questo universo. PJ Masks Power Heroes: Mighty Alliance è un gioco audace e dinamico che si espande e rimane fedele alla già popolare serie. È stata un’esperienza meravigliosa creare un’esperienza di gioco divertente e sicura per i giovani fan, che stanno iniziando a muovere i primi passi nel mondo dei videogiochi.

Eugene Evans, SVP Digital Strategy and Licensing presso Wizards of the Coast e Hasbro, ha aggiunto:

PJ Masks Power Heroes Alleanza offre il perfetto connubio tra gameplay divertente e narrazione esperta con funzionalità di design inclusivo che pensiamo piaceranno ai giocatori di tutte le età. Trova i giusti partner di licenza e sviluppo per i nostri marchi come PJ MASKS rimane una strategia fondamentale per noi mentre espandiamo il nostro portfolio di giochi digitali. Outright Games e Petoons Studio hanno creato un titolo fantastico che rappresenta la creatività e la passione che cerchiamo quando portiamo nuovi giochi ai nostri fan.

PJ Masks ha debuttato su Disney Junior nel 2015 e segue le avventure dei PJ Masks – un trio di bambini ordinari di giorno e supereroi mascherati di notte. Nel 2023 è stata lanciata la serie di continuazione – PJ Masks: Power Heroes – che ha continuato a seguire le avventure di Catboy, Owlette e Gekko, introducendo nuovi personaggi eroi diversi; Newton Star, An Yu, Ice Cub, Bastet, Lilyfay e Armadylan.