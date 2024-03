Fatal Fury City of the Wolves: due spettacolari gameplay trailer

SNK alza il sipario sul gameplay dell’attesissimo Fatal Fury City of the Wolves, sequel diretto di uno dei migliori picchiaduro di sempre, Garou – Mark of the Wolves. Ecco, finalmente, due trailer con del gameplay effettivo, che ci mostrano in azione cinque personaggi. Il titolo sarà giocabile in anteprima all’EVO Japan 2024, in programma dal 27 al 29 aprile presso l’Ariake GYM-EX a Tokyo, in Giappone.

L’uscita del gioco è prevista per l’inizio del 2025 e introduce un innovativo sistema chiamato Rev, ancora tutto da scoprire ma che ora sappiamo comporsi di quattro elementi principali, denominati Rev Guard, Rev Blow, Rev Arts e Rev Accel. I Rev Arts sembrano essere varianti potenziate degli attacchi esistenti, come ad esempio il Reppuken di Rock Howard. Mentre il Rev Accel sembra consentire l’annullamento degli attacchi, come dimostrato quando Terry esegue una transizione fluida da un Burn Knuckle a un Crack Shoot.

Articoli Consigliati PJ Masks Power Heroes Alleanza disponibile su console e PC Stardew Valley Festival of Seasons arriverà anche in Italia

Oltre a fornire una finestra di rilascio per Fatal Fury: City of the Wolves e a mostrare il nuovo sistema di combattimento, SNK ha svelato alcuni nuovi membri del roster. Rock Howard (ora padrone di un roster di mosse misto tra quelle del padre Geese e quelle del patrigno Terry) e Terry Bogard sono naturalmente confermati e a quanto pare rivedremo anche Joe Higashi e Andy Bogard. Hotaru Futaba, ormai adulta, fa il suo grande ritorno insieme al possente Tizoc (che indossa nuovamente la maschera del Grifone). Inoltre, fa il suo ingresso Preecha, un nuovo personaggio femminile esperto di Muay Thai. Sebbene la sua connessione con gli altri due sia ancora un mistero, sembra avere un’eccellente padronanza dello stile di combattimento. Si noti anche la sua spettacolare super mossa, che sembra richiamare le mosse Climax di The King of Fighters XV per quanto riguarda la presentazione.

Fatal Fury: City of the Wolves è previsto per l’inizio del 2025, anche se al momento non sono stati annunciati né le piattaforme su cui sarà disponibile né la data di lancio ufficiale. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.