Shadow of the Depth in arrivo in early access su PC

Lo sviluppatore ChillyRoom annuncia oggi che il suo prossimo action rogue-like top-down, Shadow of the Depth, sarà disponibile in anteprima su Steam – in Early Access – dal 23 aprile. Caratterizzato da un mondo oscuro e disegnato a mano e da cinque personaggi principali distinti, i giocatori esploreranno un labirinto in continua evoluzione attraverso un sistema di combattimento coinvolgente che li sfida a creare e sperimentare con tutti gli strumenti a loro disposizione. Di seguito le caratteristiche principali.

Cinque Personaggi, Cinque Stili di Gioco Distinti:

Arthur, un guerriero specializzato nel corpo a corpo che eccelle nella difesa a discapito della sua agilità, combatte con spada e scudo, esperto in manovre difensive. Figlio di un fabbro, cerca vendetta sui mostri che hanno ucciso suo padre.

L’arciere/cacciatore Phyllis è in grado di evocare un lupo, un orso e due aquile per deviare l’attenzione dei nemici mentre attacca.

Enigmatico mago esperto in magie di fuoco, ghiaccio e fulmini, Stephanie vanta potenti attacchi a lungo raggio, ma sacrifica la sopravvivenza e l’agilità. In grado di teletrasportarsi fuori pericolo a costo di mana, impugna un’orba magica.

Spadaccino con un’ampia portata d’attacco, Ginzo brandisce un katana e usa fendenti spadaccini che ricordano i samurai.

Arya, infine, è un agile assassino con due pugnali, che infligge danni elevati da vicino e può schivare gli attacchi nemici. Una cacciatrice di taglie errante, spesso trovata aggirarsi nell’ombra delle taverne e delle tane dei mostri.

Shadow of the Depth presenta livelli generati casualmente, il che significa che ogni nuova avventura è leggermente diversa dalla precedente. L’aggiunta di oltre 140 abilità passive permette ai giocatori di scoprire build distinte per ciascuno dei personaggi giocabili del gioco. Ogni nuova esplorazione nelle profondità fornirà possibilità uniche ed eccitanti.

Ogni personaggio in Shadow of the Depth presenta una propria serie distinta di abilità primarie e ultimate, supportate da una miriade di opzioni di combo. Le combo ritmiche, che richiedono ai giocatori di temporizzare con attenzione i loro colpi, aggiungono profondità agli incontri di combattimento, incoraggiando il dominio di tutti e cinque i personaggi giocabili del gioco.

Le illustrazioni dipinte a mano aiutano a dare vita al mondo oscuro e cupo di Shadow of the Depth. L’illuminazione dinamica aggiunge ulteriore profondità al mondo, creando un’atmosfera tangibile che è al centro di ogni incontro.