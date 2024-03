Call of Duty Warzone Mobile arriva con l’evento Operation: Day Zero

Ora ci sono più modi che mai per giocare a Call of Duty: preparatevi a scoprire tutti i contenuti di lancio che Call of Duty Warzone Mobile ha da offrire. esploriamo la lobby del gioco, come funzionano i progressi condivisi tra i titoli e ciò che sbloccherai il 21 marzo, quando CoD: Warzone Mobile verrà lanciato in tutto il mondo. Lanciatevi nell’autentica azione di Call of Duty con un innovativo sparatutto Battle royale per dispositivi mobile. A dare il benvenuto a Call of Duty Warzone Mobile ci penserà l’evento a tempo limitato Operation: Day Zero. Con inizio il 22 marzo, il giorno dopo l’arrivo ufficiale del gioco, Operation: Day Zero porterà i giocatori in sei diverse zone contese tra Verdansk e Rebirth Island.

Tante sfide da portare a termine, grazie alle quali poter ottenere numerose ricompense individuali e per la community. I giocatori che completeranno determinate Azioni Evento nelle zone corrispondenti accumuleranno Punti Evento (PE). I PE guadagnati concorrono alle ricompense individuali e saranno aggiunti al punteggio totale dei PE della community per sbloccare le zone del Day Zero. Una zona viene sbloccata quando i giocatori accumulano collettivamente i PE comunitari richiesti, visualizzati nel gioco. Il gioco offre una funzionalità di progressi condivisi con Call of Duty: Modern Warfare III e Call of Duty: Warzone. Per saperne di più su Operation: Day Zero sono disponibili il blog post ufficiale e il trailer.

Ormai mancano solo pochi giorni al lancio mondiale di Call of Duty Warzone Mobile. Un’enorme quantità di contenuti dai due ultimi giochi di Call of Duty: Modern Warfare sta per arrivare nel palmo della mano dei 50 milioni di giocatori che si sono pre-registrati per il gioco e gli operatori di tutto il mondo si stanno preparando per lanciarsi a Verdansk e Rebirth Island, senza dimenticare i moshpit multigiocatore con mappe come Shoot House e Shipment.