Replay: la graphic novel dell’autore di Prince of Persia

Nel 1941, un ragazzo di dieci anni di nome Franzi Mechner sfuggì per poco all’Europa occupata dai nazisti e si stabilì in Nord America. Quasi cinque decenni dopo, suo figlio Jordan creò Prince of Persia per l’Apple II. Il rinomato sviluppatore di videogiochi Jordan Mechner esplora i collegamenti inaspettati in queste e altre storie di famiglia in Replay: Memoir of an Uprooted Family (Memoria di una Famiglia Sradicata), un romanzo grafico intergenerazionale che traccia il viaggio della sua famiglia attraverso la guerra, l’occupazione nazista e le quotidiane dispute coniugali. Oggi 19 marzo il libro esce in inglese al prezzo di $29.99 dalla casa editrice Macmillan / First Second Press.

Sebbene Replay sia il primo romanzo grafico di Jordan come artista/scrittore, ne ha scritti diversi altri, tra cui Monte Cristo, una rivisitazione moderna del classico di Alexandre Dumas splendidamente illustrato da Mario Alberti.

Si tratta di un memoriale grafico del creatore di Prince of Persia, Jordan Mechner, che racconta la sua storia familiare di guerra, esilio e nuovi inizi. Nel 1938, il settenne Franzi viene separato dai suoi genitori quando fuggono dall’Austria per sfuggire alle persecuzioni naziste. Ottanta anni dopo, il suo pericoloso viaggio da bambino rifugiato attraverso la Francia occupata viene commoventemente raccontato e disegnato dal figlio, Jordan Mechner – giustapposto e intrecciato con la sua stessa carriera quarantennale nella creazione di videogiochi – in un potente racconto multigenerazionale sull’eterna sfida di mantenere unita una famiglia in un mondo instabile.

Jordan Mechner è un designer di videogiochi, romanziere grafico e sceneggiatore americano, noto principalmente come creatore di Prince of Persia e come pioniere della narrazione cinematografica nell’industria dei videogiochi. I suoi altri giochi includono Karateka, The Last Express e Prince of Persia: The Sands of Time. È diventato il primo creatore di videogiochi a adattare la propria opera come sceneggiatore di un film con Prince of Persia della Disney (2010). Jordan ha scritto romanzi grafici in collaborazione con vari illustratori, tra cui il bestseller del New York Times Templar, Monte Cristo e Liberty. Replay: Memoria di una Famiglia Sradicata, il suo primo romanzo grafico come scrittore/artista, ha ricevuto nel 2023 il premio Chateau de Cheverny al Rendez-vous de l’histoire, il festival storico e librario più importante della Francia.