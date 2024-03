Realm of Ink: il nuovo trailer mostra scenari inediti

La casa editrice indipendente 663 Games vi invita a immergervi più a fondo nel mondo mozzafiato di Realm of Ink (qui il nostro Provato) con un nuovo trailer di rivelazione delle mappe, presentato durante The Mix+Kinda Funny Spring Game Showcase. Realm of Ink è un action roguelite sviluppato da Leap Studio e Maple Leaf Studio in uscita per PC tramite Steam e console nel 2024. Il nuovo trailer rivela tre nuovi livelli, tutti creati con grafiche mozzafiato in stile inchiostro che offrono ambienti e nemici impegnativi. Delizia i tuoi occhi con queste nuove località, che vanno dall’animata montagna di Animitta, al giardino spettrale e terribile di Eerie Garden e alle rovine riverenti delle Tombe Mitiche, e ottieni uno sguardo più approfondito sui combattimenti roguelite più sorprendenti. La demo giocabile di Realm of Ink per PC è ancora disponibile per il download tramite Steam e i fan possono aggiungere il gioco alle loro liste dei desideri ora.

Durante la caccia a un astuto demone Volpe, l’eroina e esperta spadaccina Red scopre di essere un personaggio fittizio all’interno della raccolta di racconti chiamata Realm of Ink. Solo sbloccando i segreti oscuri dello Spirito del Libro, Red scoprirà la verità della sua esistenza e sfiderà il suo destino. La storia si svolge in un regno virtuale chiamato “Realm of Ink” dove gli abitanti esistono inconsapevolmente come mere fabbricazioni all’interno di un mondo fittizio. Controllati dal misterioso Spirito del Libro, seguono obedienti destini predefiniti, ignari delle loro vite cicliche.

Nel Realm of Ink, i burattini si risvegliano – Inizia il tuo viaggio come spadaccina Red, sbloccando gradualmente personaggi aggiuntivi man mano che procedi. Utilizzando il potere immortale dei Demoni Volpe, attraversa pericolosi ‘Story Relics’ e affronta quattro boss con sfondi unici per fuggire dal Realm of Ink in continua evoluzione. Superando le varie sfide e gli ostacoli che ti attendono, ridefinirai il tuo “destino” attraverso il costante ciclo di rinascita, impugnando la tua spada con resilienza.

Caratteristiche del gioco:

Dai boschi buddisti rigogliosi, al regno delle scimmie incantato e freddo, e alla terra acquatica gentile ma terrificante fino alle antiche e riverenti rovine del Mausoleo, i quattro principali livelli hanno ognuno un guardiano, e i loro misteriosi passati attendono la tua esplorazione. Impugna una spada, avventurati da solo attraverso il mondo buio e sconfiggi avversari formidabili. Esplora e sconfiggi oltre 20 creature con caratteristiche cinesi distintive, tra cui il Demone Volpe, la Fata Peony e lo Spirito Specchio. Ognuno di loro ha una storia unica.

Parti per battaglie entusiasmanti ed esplora diverse combinazioni per creare il tuo stile di combattimento unico. Scegli tra 3 personaggi giocabili: l’incomparabile spadaccina Red, il cacciatore di incubi Wang Ding e il giudice della volpe Ning Ye; e equipaggiati con 9 potenti armi, tra cui la Spada Scarlatta e le Lame Gemelle Ombra. Potenzia ulteriormente le tue abilità con oltre 20 distintivi Gemme d’Inchiostro come la Tigre Inchiostro, l’Inchiostro Veleno e l’Inchiostro Maledizione e scopri una vasta gamma di oltre 120 Artefatti, tra cui l’Aquilone Ombra, la Lampada delle Sette Stelle e il Misuratore del Destino.

Le Gemme d’Inchiostro hanno varie apparenze e si rinforzeranno a vicenda. Usale per esplorare diverse costruzioni di scuole di arti marziali e padroneggiare potenti abilità di Yin e Yang per sconfiggere nemici con un solo colpo.

Centinaia di rari tesori magici attivano vari effetti unici e forniscono distintivi bonus attributo, potenziando le tue scuole di arti marziali e permettendoti di sconfiggere facilmente tutti i nemici! Puoi anche impegnarti nello sviluppo a lungo termine dei personaggi al di fuori del combattimento e sbloccare nuove combinazioni di mosse e stili di combattimento. Con un sistema a doppio ciclo dentro e fuori dal combattimento, avrai un’esperienza fresca ogni volta!

Esplora una varietà di fasi di battaglia e percorsi dove puoi raccogliere Reliquie d’Inchiostro, fortuna e tesori magici oltre che duelli con boss. In questo entusiasmante viaggio nell’ignoto, entrerai in varie fasi e incontrerai un cast diversificato di NPC, rendendo l’intero viaggio pieno di sorprese!

Misteriosi nell’origine e adorabili nell’aspetto, gli Animali d’Inchiostro saranno i tuoi compagni. Man mano che le Gemme d’Inchiostro aumentano di livello, anche i tuoi Animali d’Inchiostro subiranno una trasformazione, diventando più potenti per combattere al tuo fianco.