Steel Seed: nuovo trailer per l’action stealth di Storm in a teacup

ESDigital Games annuncia un nuovo accordo editoriale con lo sviluppatore Storm in a Teacup. per pubblicare il loro gioco d’azione e avventura stealth dal titolo “Steel Seed” su PC tramite Steam e Epic Games Store, ma anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S sul finire del 2024. ESDigital Games presenterà la prima demo pubblica di gameplay di Steel Seed presso il loro stand al GDC Play dal 20 al 22 marzo. Steel Seed è un gioco d’azione e avventura stealth ambientato in un mondo dark e fantascientifico, dove l’umanità è sull’orlo dell’estinzione a causa di un cambiamento climatico apparentemente irreparabile. Unisciti alla protagonista Zoe e al suo drone volante compagno KOBY mentre esplorano le profondità di una struttura sotterranea ostile alla ricerca di risposte e della chiave per la sopravvivenza dell’umanità.

Dal primo momento in cui abbiamo visto Steel Seed, sapevamo che il talentuoso team di Storm in a Teacup aveva un grande concetto per la loro interpretazione del genere d’azione e avventura stealth. Siamo entusiasti di collaborare con l’esperto del settore Carlo Ivo Alimo Bianchi e il suo team su questo progetto e non vediamo l’ora di condividere la loro visione con i giocatori di tutto il mondo.

ha commentato Oleg Kudishov, CEO di ESDigital Games.

Steel Seed presenta:

Mondo dark e fantascientifico coinvolgente – evoluzione intrigante del personaggio principale abbinata a un’esperienza narrativa avvincente e profonda rivista ed editata dallo scrittore vincitore del BAFTA Martin Korda.

Stealth: l’arte di combattere senza combattere – Usa tecniche stealth per esplorare l’ambiente ostile della struttura senza essere rilevato dalle entità robotiche e dalle guardie. Alcuni scontri possono essere evitati attraverso un movimento efficiente.

Gameplay dinamico – Esplora l’ambiente utilizzando l’arsenale di strumenti e armi potenti di Zoe per affinare il tuo stile di gioco. Scopri nuovi gadget durante il tuo viaggio e sblocca nuove abilità per KOBY.

Combattimento intenso – Metti alla prova i tuoi riflessi e le tue abilità di multitasking nell’azione di combattimento frenetica di Steel Seed. Schiva gli attacchi nemici e infliggi colpi devastanti per aprire la strada. Chiedi l’aiuto dei gadget speciali e delle azioni di KOBY per coprirti durante il combattimento e neutralizzare le minacce.

Livelli unici, sfide uniche – Ogni livello all’interno della struttura è unico e offre molte sfide da superare per Zoe e KOBY.

Mobilità – Utilizza le abilità di parkour di Zoe per attraversare la struttura sotterranea e ottenere un vantaggio tattico. Dai fondali artificiali controllati dai robot all’ambiente naturale aperto, il pericolo si nasconde dietro ogni angolo.

Una guida potente – Prendi il controllo di KOBY entrando in modalità volo. Scansiona l’area per scoprire aree segrete, individuare posizioni nemiche e trovare nuovi potenziamenti per Zoe. O forse… usalo come esca.

KOBY, un drone per la vita – La chiave principale di Steel Seed e la guida di Zoe nel suo viaggio solitario e pericoloso all’interno della struttura sotterranea. Lavorando insieme, creano un duo formidabile e portano qualcosa di nuovo in ogni combattimento.