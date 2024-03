MACROSS -Shooting Insight- uscirà anche sul mercato occidentale

Red Art Games ha annunciato che porterà MACROSS -Shooting Insight- sulle console Nintendo Switch, PS5 e PS4 del pubblico nordamericano ed europeo, sia in versione digitale che fisica, nel corso del 2024. Il titolo, appena uscito in Giappone, è l’ultima trasposizione videoludica della leggendaria serie anime MACROSS nonché il primo videogioco di MACROSS ad uscire ufficialmente su console occidentali, oltretutto con i riferimenti oggettivi alla serie originale e non alla serie patchwork “Robotech”. Si tratta di uno sparatutto multidimensionale sviluppato dal rinomato studio giapponese Kaminari Games (già autori di Raiden V Director’s Cut). Oltre alla sua uscita digitale, MACROSS -Shooting Insight- riceverà anche versioni fisiche valutate sia dall’ESRB che dalla PEGI per Nintendo Switch, PS5 e PS4. Ulteriori dettagli, come la data di uscita, edizioni speciali, prezzi al dettaglio e finestre per i pre-ordini per entrambe le versioni digitali e fisiche saranno condivisi in seguito.

Piloti, cantanti e personaggi di tutta la storia di Macross prendono il centro della scena in una storia completamente originale. Quando si verificano improvvisamente pieghe dimensionali nello spazo-tempo, piloti e cantanti si trovano inesplicabilmente trasportati sulla Battle 7. Da lì, si svolgono sei storie intersecate, con il destino della galassia in gioco.

Il gioco permette di lanciarsi all’avventura con piloti di epoche diverse e giocare attraverso livelli composti da più scene, ognuna con tipi di gameplay distinti che utilizzano le diverse possibilità dei “Valkyrie” di ogni pilota. I livelli includono stili di gioco multipli, con meccaniche sparatutto a scorrimento orizzontale, a scorrimento verticale e scorrimento a 360 gradi.

Articoli Consigliati Hi-Fi RUSH: ecco il trailer di lancio su PlayStation 5 Steel Seed: nuovo trailer per l’action stealth di Storm in a teacup

Naturalmente, MACROSS -Shooting Insight- include canzoni amate dai fan di tutte le serie di MACROSS, che ha sempre avuto la musica tra i temi portanti. Usate il potere delle canzoni per ottenere un vantaggio in battaglia! Sincronizzatevi con le co-protagoniste cantanti mentre giocate, per attivare una varietà di potenziamenti e penalità, come aumento della potenza di fuoco, maggiore manovrabilità, riduzione della velocità di fuoco nemica, ecc.