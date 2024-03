Apex Legends, i playoff si svolgeranno a Los Angeles: un milione di dollari in palio

La quarta edizione dei playoff della fase 1 dell’Apex Legends Global Series (ALGS) si terrà a Los Angeles, in California, al Galen Center, dal 2 al 5 maggio. Le migliori squadre di Apex Legends del mondo si recheranno nell’epicentro della crescita degli esport nordamericani, dove si sfideranno per aggiudicarsi la loro parte del montepremi di un milione di dollari e per conquistare gli ambiti punti dei playoff ALGS sulla strada per il campionato ALGS.

Los Angeles è la città perfetta per ospitare l’ALGS. Non solo Respawn Entertainment, creatore di Apex Legends, ha la sua sede a Los Angeles, ma è anche la casa di alcune importanti organizzazioni di esports ALGS come TSM e FaZe Clan. Non vediamo l’ora di lasciare il segno sulla scena esports di Los Angeles, in rapida crescita, e di dare il via alle competizioni ALGS LAN in grande stile.

ha dichiarato John Nelson, Sr. Director e Commissioner di Apex Legends.

I playoff della fase 1 dell’ALGS saranno caratterizzati da quattro giorni di gioco di Apex Legends d’élite, un’area community con incontri con i giocatori e altro ancora per avvicinare i fan all’azione dell’ALGS. L’ALGS si aggiunge a una serie di importanti competizioni di esports ospitate all’interno del Galen Center, che continua a dimostrarsi un luogo iconico di sport e intrattenimento nel cuore del centro di Los Angeles. Quaranta delle migliori squadre Apex Legends di sei regioni del mondo torneranno sul palco principale per il primo evento Playoffs dell’anno. I biglietti saranno in vendita dal 21 marzo. Per ulteriori informazioni e per rimanere aggiornati sull’ALGS, visitare il sito web dell’ALGS e seguire @PlayApexEsports su Twitter. Sintonizzatevi sulla ALGS Pro League sul canale ufficiale di Twitch per vedere chi si assicurerà un posto ai Playoff dell’ALGS Fase 1.