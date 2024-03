Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons: nuovo, ricchissimo DLC in arrivo

La famiglia Lee si sta riunendo nuovamente per ripulire le strade dal crimine, con l’arrivo di Sonny Lee – cugino di Billy e Jimmy – in Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons (qui la nostra recensione) il 4 aprile. Sonny, un combattente atipico e distrugge i nemici con una scarica di pugni e calci per dimostrare che è tanto forte quanto i suoi cugini. Avendo fatto la sua prima comparsa in Double Dragon 3: The Rosetta Stone, Sonny Lee arriva in Double Dragon Gaiden come parte del DLC gratuito Sacred Reunion in arrivo su PlayStation 5 e PlayStation 4.

Sonny è il cugino pigro e distante dei fratelli Lee, ma proprio come Billy e Jimmy, ha praticato l’arte del Sōsetsuken sin da quando era piccolo. Tuttavia, Sonny fa fatica a stare al passo. Opta per dare all’antica tecnica una sua piega creativa e ora gira per le strade per provare la forza delle sue nuove mosse. Oltre a Sonny, con il DLC Sacred Reunion arriva anche Ranzou, l’assassino segreto, e un altro combattente aggiuntivo misterioso. Ranzou è un misterioso giovane ninja di un’organizzazione segreta conosciuta come The Secret Society of Ninjas. Non c’entra niente con il destino di New York, ma è stato mandato qui dalla sua organizzazione per mettere alla prova le sue abilità. Insieme ai nuovi personaggi, il DLC Sacred Reunion includerà anche la modalità Survival, la modalità Versus e la modalità cooperativa online. Come combattente, Sonny è caratterizzato dall’essere un guerriero offensivo e rushdown. Esegue un’azione d’attacco simile a una veloce mossa di breakdance che viaggia per una breve distanza e ripara dalle minacce in tutte le direzioni. Nonostante le sue radici Sōsetsuken, Sonny è un personaggio a sé stante per cui è programmato per essere giocato in modo diverso da Billy e Jimmy, con mosse molto più eccentriche.

Questa la sinossi di Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons:

Preparati a fare a pugni in stile Double Dragon in questa nuova aggiunta all’iconico franchise picchiaduro. È l’anno 199X e una guerra nucleare ha devastato New York City, costringendo i cittadini a lottare per sopravvivere, mentre per le strade si scatenano rivolte e criminalità. La città è stata sopraffatta da bande criminali che terrorizzano ciò che ne rimane mentre lottano per il controllo totale. Non essendo più disposti a sopportare tutto questo, i giovani Billy e Jimmy Lee si assumono la responsabilità di cacciare via le bande dalla loro città.