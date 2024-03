Super Metroid compie trent’anni!

Super Metroid è uno dei titoli più amati del catalogo del Super Nintendo, e dell’intero mondo del Retrogaming, e la sua uscita si colloca nella metà degli anni novanta. Esattamente trenta lunghi anni fa, con il debutto nipponico in data 19 Marzo 1994, il titolo esce sul sedici bit Super Famicom, ormai disponibile nei negozi giapponesi da ben quattro anni e, soprattutto, all’apice del suo ciclo vitale. Super Metroid conclude quella che è considerata la cosiddetta “trilogia classica” della serie, composta dal primo, indimenticabile Metroid di Gunpei Yokoi, per Nintendo Entertainment System, piattaforma ad otto bit della Grande N, uscito originariamente nel 1986 in formato Famicom Disk System e poi convertito su cartuccia, ed il secondo episodio Metroid II: Return of Samus, datato 1991, disponibile per il portatile Game Boy.

Articoli Consigliati League of Legends: Skarner protagonista della patch 14.7 Alone in the Dark Recensione: tra le ombre del passato

Super Metroid vanta un cast d’eccezione, sviluppato dal team interno R&D1, in collaborazione con Intelligent Systems, e prodotto da Makoto Kano, vede come game director Yoshio Sakamoto e come capo programmatore Kenji Imai. AL notevole design di

Hirofumi Matsuoka, Masahiko Mashimo ed Hiroyuki Kimura si unisce l’indimenticabile colonna sonora composta da Kenji Yamamoto, veterano della serie e Minako Hamano. Il titolo, peraltro, si è posto in diretta concorrenza commerciale con i primi titoli a 32 bit visti sui sistemi allora debuttanti Sony PlayStation e Sega Saturn, basati su CD-ROM. Pur stipato su una semplice cara vecchia cartuccia Super Metroid offre un enorme mondo esplorabile e, storicamente, ha anche dato il via al cosiddetto genere dei MetroidVania, che prendono il nome proprio da quest’opera e dal successivo Castlevania Simphony of The Night del 1997, prodotto da Konami, che riprende in pieno il gameplay dell’hit Nintendo.

Super Metroid, innovativo come pochi altri titoli, unisce elementi di crescita ruolistica del personaggio alla formula iniziale dei precedenti giochi, facendo acquisire maggiori potenzialità a Samus Aran, la protagonista del titolo, oltre a proporre aree sbloccabili, passaggi segreti e raggiungibili solo con determinati poteri. Il gioco viene distribuito anche in una speciale edizione da collezione con scatola cartonata formato A4 e un coloratissimo libro guida dell’avventura. Un vero grande classico dell’epoca sedici bit, emozionante oggi come allora. Di seguito un video walkthrough completo di Super Metroid.