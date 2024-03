World of Warcraft: tutto sul nuovo aggiornamento, Plunderstorm

I campioni e le campionesse di Azeroth hanno affrontato molti grandi nemici, e persino con una nuova minaccia giunta dal Vuoto ormai all’orizzonte, resta ancora un avversario che non affrontano molto spesso: altri campioni e campionesse. L’ultimo aggiornamento di World of Warcraft ai contenuti di Dragonflight, Plunderstorm (10.2.6), disponibile ora, invita i giocatori a raggiungere le note lande degli Altopiani d’Arathi, per dare il tutto per tutto e scoprire chi trionferà in un evento battle royale piratesco a tempo limitato.

Ecco alcuni dettagli del nuovo aggiornamento:

Combattere (o nascondersi dai) nemici ed esplorare la mappa per trovare abilità con cui salire di livello durante lo scontro

Come tipico delle esperienze battle royale, l’ultimo personaggio in vita in una mappa che si riduce in continuazione sarà dichiarato vincitore, ma anche solo partecipando farai progressi nel percorso delle ricompense.

Sarà possibile potenziare le abilità fino al livello 3 (epico) e, inoltre, si potranno scoprire abilità di livello epico affrontando PNG rari e di gran valore, nonché aprendo casse del tesoro.

Quest’esperienza di gioco prevede un’interfaccia utente e delle abilità uniche.

Aperta a TUTTI i giocatori e le giocatrici di WoW

Sarà possibile giocare a questa modalità con del tempo di gioco oppure un abbonamento attivo, e questo include anche chi gioca a WoW Classic.

Anche chi non gioca a Dragonflight, dovrà scaricare e installare il client di gioco moderno, ma non avrà bisogno di acquistare l’espansione più recente, dato che sarà possibile accedere a Plunderstorm tramite un’opzione speciale nella schermata di selezione del personaggio.

Sono disponibili due modalità, in solo e in duo: si potrà aggiungere un amico o un’amica dell’elenco amici di Battle.net direttamente dalla schermata del personaggio di Plunderstorm.

Progressi a livello di account Battle.net

I giocatori potranno farsi strada sul percorso Fama della Ciurma di Gambafusto fino al livello 40, avanzando con qualunque account di gioco che faccia riferimento a un singolo account Battle.net.

Ricompense sia per WoW moderno che per WoW Classic

Sarà possibile ottenere una nuova cavalcatura pappagallo e una mascotte come parte dell’evento, sia se si gioca a WoW moderno che a WoW Classic.

Chi gioca a WoW moderno potrà ottenere ricompense di trasmogrificazione aggiuntive.

Il PTR della Stagione 4 inizia questa settimana: l’aggiornamento ai contenuti della patch 10.2.6 segue un percorso leggermente diverso rispetto agli aggiornamenti precedenti. Gli aggiornamenti della Stagione 4 arriveranno nel reame pubblico di prova questa settimana e saranno poi pubblicati tra un paio di settimane. Visitate i forum nella sezione In-Development per scoprire di più sulla Stagione 4.