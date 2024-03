Xbox Game Pass: le novità di marzo 2024

Dopo il lancio iniziale di giochi a marzo 2024, Microsoft ha svelato i titoli in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda parte del mese. Un totale di nove nuovi giochi arricchiranno ulteriormente l’ampio catalogo accessibile agli abbonati del servizio.

Ecco l’elenco completo dei giochi, insieme alle piattaforme su cui saranno disponibili e le relative date di uscita:

The Quarry – Disponibile su Cloud e Console – a partire dal 20 marzo

Evil West – Disponibile su Cloud, Console e PC – a partire dal 21 marzo

Terra Invicta – Esclusivamente su PC – a partire dal 26 marzo

Diablo IV – Disponibile su Console e PC – a partire dal 28 marzo

Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged – Accessibile su Cloud, Console e PC – a partire dal 28 marzo

Open Roads – Disponibile su Cloud, Console e PC – a partire dal 28 marzo

Ark: Survival Ascended – Accessibile su Cloud, PC, e Xbox Series X|S – a partire dal 1 aprile

F1 23 – Disponibile su Cloud tramite EA Play – a partire dal 2 aprile

Superhot Mind Control Delete – Accessibile su Cloud, Console e PC – a partire dal 2 aprile

La grande attesa è concentrata sull’arrivo di Diablo IV su Xbox Game Pass, non solo per l’enorme rilevanza del gioco stesso, ma anche per essere il primo titolo di Activision-Blizzard a giungere sul servizio. Invitiamo i nostri utenti a seguire il nostro sito nelle prossime settimane per scoprire i primi giochi gratuiti che si aggiungeranno al servizio nella prima metà di aprile 2024.

woo yeah woo hoo yeah oh yeah woo hoo yeah woo!https://t.co/xzfmANN1kV pic.twitter.com/Dbr1IUuOhE — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) March 19, 2024