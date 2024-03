Overwatch 2: gli eroi saranno subito accessibili da tutti a partire dalla Stagione 10

Blizzard è evidentemente in vena di novità e rivoluzioni anche sul suo FPS di punta, Overwatch 2: dopo aver lanciato l’inusuale collaborazione con Cowboy Bebop il 12 marzo ha ora fatto un importante annuncio, attraverso un videomessaggio del game director Aaron Keller e un post sul sito ufficiale, focalizzandosi soprattutto sui cambiamenti relativi agli eroi e al loro rilascio. A partire dalla prossima stagione, la numero 10, gli eroi saranno immediatamente accessibili a tutti fin dal primo giorno della stagione stessa, eliminando il precedente sistema di sblocco tramite Battle Pass. Questa nuova politica riguarderà anche Venture, l’eroe che sarà introdotto nella stagione 10, e tutti i successivi eroi. Inoltre, tutti gli eroi precedentemente rilasciati tramite Battle Pass saranno disponibili allo stesso modo.

Anche se i nuovi giocatori dovranno ancora completare l’Esperienza per Nuovi Giocatori per sbloccare gli eroi mentre imparano le basi del gioco, una volta sbloccati gli eroi dell’Overwatch originale, saranno disponibili anche tutti gli eroi di Overwatch 2. Un’altra novità riguarda il modo di sbloccare le skin mitiche, con l’introduzione della sezione Mythic nello shop nella prossima stagione 10, che permetterà l’acquisto delle skin mitiche delle stagioni precedenti. Keller ha anche parlato delle modifiche previste per le modalità competitive, sottolineando l’importanza di un ritmo regolare di aggiornamenti, come nuovi sistemi e aggiornamenti, rinnovamento del PvP, reset del rank e nuove ricompense.

Per quanto riguarda le mappe, alcune verranno rilasciate nelle prossime stagioni, inclusa la mappa Push, Runasapi, in arrivo nella stagione 11, e due nuove mappe per la modalità Clash nel corso dell’anno. Inoltre, verrà condotto un playtest per la modalità Clash nella mappa Hanaoka all’inizio della stagione 10. Il team si concentrerà anche sulla rielaborazione di mappe già presenti, come il Colosseo. Keller ha evidenziato l’importanza dei feedback dei giocatori e annunciato che il gioco si avvicina al raggiungimento di 100 milioni di giocatori. Prima dell’inizio della stagione 10, sarà pubblicato un nuovo video.