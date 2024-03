Tekken World Tour: il torneo mondiale apre i battenti il 13 aprile

Il Tekken World Tour partirà ufficialmente il 13 aprile 2024 e Bandai Namco ha svelato tutti i dettagli in merito, invitando i giocatori a registrarsi fin da ora sull’Esports TEKKEN Portal. Partendo da Electric Clash 2024, che avverrà il 20 aprile in Ontario (Canada), gli appassionati potranno competere per diventare il giocatore di Tekken 8 (qui la nostra recensione) con la miglior posizione in classifica. L’edizione del 2024 avrà due classifiche: Globale e Regionale, entrambe utilizzate per decidere i migliori giocatori che si qualificheranno per le Tekken World Tour 2024 Finals.

Il regolamento è stato aggiornato: tra le novità è da segnalare che la selezione dello stage sarà sempre casuale e sarà consentito lo Stile Speciale, il nuovo modo di giocare che è stato sviluppato per Tekken 8. Il regolamento completo è disponibile su https://tekkenworldtour.com/. Il Tekken World Tour 2024 sarà diviso in quindici Regioni e le modalità di ottenimento dei punti per scalare entrambe le classifiche saranno le seguenti:

Articoli Consigliati Hades disponibile per Netflix Games: ecco il trailer di lancio Overwatch 2: gli eroi saranno subito accessibili da tutti a partire dalla Stagione 10

Classifica Globale

Punti per il miglior posizionamento al MASTER+

Punti per i due migliori posizionamenti ai MASTER

Punti per i tre migliori posizionamenti ai CHALLENGER

Punti per i quattro migliori posizionamenti ai DOJO

Classifica Regionale

Punti per i sei migliori posizionamenti ai DOJO Regionali

Per maggiori informazioni sulle classifiche, gli eventi TWT o per gli organizzatori che vorrebbero avere il proprio torneo facente parte del Tekken World Tour 2024 come evento DOJO, visitate il sito ufficiale.

Questa la lista delle Regioni; Per i Paesi inclusi in ogni Regione, potete andare su https://tekkenworldtour.com/

REGION 1 North America

REGION 2 Central America

REGION 3 South America

REGION 4 West Europe

REGION 5 East Europe

REGION 6 West Africa

REGION 7 South Africa

REGION 8 North & East Africa

REGION 9 Middle East

REGION 10 Pakistan

REGION 11 Central & South Asia

REGION 12 Southeast Asia

REGION 13 Oceania

REGION 14 Korea

REGION 15 Japan