Hades disponibile per Netflix Games: ecco il trailer di lancio

Apritevi la strada attraverso un inferno in continua evoluzione nella vostra ricerca di una via d’uscita dall’aldilà: Hades è ora disponibile per dispositivi mobile agli abbonati Netflix. Quali divinità elleniche vi sosterranno? Quali creature mostruose vi osteggeranno? Poco importa: se perirete potrete riprovare, ancora e ancora. La vostra avventura vi aspetta: nei panni del Principe immortale dell’Ade, combatterete attraverso un labirinto di dungeon pieno di pericoli mortali — e affronterete i vostri problemi familiari — per raggiungere il vostro destino in un RPG roguelike pieno d’azione ispirato alla mitologia greca. Questa avventura pluripremiata intreccia combattimenti mozzafiato con una narrativa riccamente intricata e artwork mozzafiato. Immergitevi direttamente nell’azione con controlli intuitivi completamente personalizzabili e supporto per controller Bluetooth. Non aspettatevi compromessi: questa edizione include tutti i contenuti delle versioni per PC e console.

Sinossi:

Il dio Ade può governare il regno dei morti, ma tu rifiuti di restare sotto il suo controllo. Affronta gli spettri soprannaturali che pattugliano il dominio di tuo padre e libera la via verso il mondo esterno. Diventa più forte e svela sempre più della storia con ogni tentativo di fuga unico. Gli Olimpi sono dalla tua parte! Usa i poteri concessi da Zeus, Atena, Poseidone e altri ancora, scegliendo tra dozzine di Benedizioni divine per potenziare le tue abilità. Ci sono migliaia di modi diversi per sviluppare il tuo personaggio man mano che procedi. Incontra e costruisci relazioni con un cast completamente doppiato di anime inquiete e personaggi più grandi della vita. Migliaia di eventi narrativi unici si svelano mentre esplori il mondo dei morti, rivelando ciò che è veramente in gioco per questa grande e disfunzionale famiglia.

Nuove sorprese ti attendono ogni volta che ti immergi nell’Ade, i cui boss guardiani ti ricorderanno. Usa il potente Specchio della Notte per diventare permanentemente più forte e darti una marcia in più quando riprovi. Oppure, se hai bisogno di una sfida maggiore, aumenta la difficoltà e affronta con le unghie il prossimo tentativo.

