Horizon Forbidden West Complete Edition: disponibile il pre-caricamento della versione PC

Dopo l’esordio su PlayStation, ecco anche la versione PC di un classico moderno delle console Sony: Nixxes Software ha ufficializzato il pre-caricamento di Horizon Forbidden West Complete Edition per Personal Computer. Inoltre, sono stati diffusi gli orari di lancio globali: il portale sarà accessibile il 21 marzo alle 8:00 PDT/11:00 EDT per gli utenti negli Stati Uniti, mentre i giocatori di Londra potranno accedervi alle 15:00 GMT (16:00 ora italiana). Nell’emisfero orientale, Tokyo che avrà accesso al gioco a mezzanotte JST del 22 marzo, seguita da Sydney alle 2:00 AEDT e Auckland alle 4:00 NZDT. Horizon Forbidden West Complete Edition richiede 150 GB di spazio di archiviazione per i giocatori PC, con una raccomandazione per l’utilizzo di SSD.

Questa versione comprende il gioco base e l’espansione Burning Shores, offrendo supporto per frame rate illimitati, monitor Ultra-wide (incluso il supporto per configurazioni a tre monitor), DirectStorage e opzioni di controllo personalizzabili per tastiera e mouse. Inoltre, sono supportate tecnologie come Nvidia DLSS 3, AMD FSR e Intel XeSS, con ampie possibilità di personalizzazione delle impostazioni grafiche. Per le specifiche complete del gioco, si rimanda alle risorse ufficiali.

In Horizon Forbidden West, il mondo è afflitto da violente tempeste e una misteriosa piaga, mentre nuove e spaventose macchine minacciano la sopravvivenza umana. Aloy si impegna a scoprire i segreti dietro questi pericoli per riportare equilibrio nel mondo, incontrando vecchie conoscenze, stringendo alleanze con nuove fazioni e svelando i misteri del passato.

Pre-load is now available for #HorizonForbiddenWestPC on Steam! The game launches globally on March 21 at 8:00 AM PDT / 4:00 PM CET / 7:00 PM GST. Check out the infographic below for more time zones. pic.twitter.com/shYcoSbovm — Nixxes Software (@NixxesSoftware) March 19, 2024