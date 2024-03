Paper Mario Il Portale Millenario: gli speciali bonus del pre-ordine

Il My Nintendo Store presenta, in esclusiva, i bonus ottenibili col pre-ordine de Paper Mario Il Portale Millenario. Si tratta dell’esclusivo “Palco da Battaglia” e di un bellissimo set di portachiavi, che verranno inviati insieme alla copia del gioco fisico, in arrivo il prossimo 23 maggio. Il set è gratuito, mentre il “Palco” è facoltativo e dal costo aggiuntivo di 10 euro. Stando alle info ufficiali:

Questo pacchetto include una copia di Paper Mario: Il Portale Millenario e il Livello di battaglia costruibile. Costruisci il tuo livello di battaglia da Paper Mario: Il Portale Millenario e aiuta Mario ad affrontare tutti gli avversari! Dimensioni: 14,5×16,3x27cm Materiale: schiuma plastica con stampa su carta.

Articoli Consigliati DRAGON BALL Sparking! ZERO: nuovo gameplay trailer e dettagli di gioco Horizon Forbidden West Complete Edition: disponibile il pre-caricamento della versione PC

Lanciato originariamente nel 2004 per Nintendo GameCube, Il Portale Millenario è il secondo titolo della serie Paper Mario e ha ricevuto ampi consensi dalla critica. Si concentra ancora una volta su Mario che salva la Principessa Peach dopo il suo rapimento da parte dei misteriosi X-Naut. La singolare estetica delle figurine di carta animate e il combattimento a turni incentrato sulla tempistica della pressione dei pulsanti ritornano dal primo gioco. Anche il pubblico guarda e fornisce elementi se gli piace la tua performance. Sembra che Paper Mario: Il Portale Millenario giri a 30 fotogrammi al secondo su Nintendo Switch, rispetto ai 60 FPS dell’originale. Di seguito una panoramica tramite la pagina Nintendo:

Parti con Mario e i suoi amici alla ricerca del leggendario tesoro che si cela oltre il Portale Millenario! Il classico per Nintendo GameCube fa il suo ritorno con una grafica aggiornata in Paper Mario: Il Portale Millenario per Nintendo Switch! Dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto da parte della Principessa Peach, Mario si mette in viaggio per Fannullopoli. Ma al suo arrivo, scopre che della principessa non c’è alcuna traccia! Così, dopo essere venuto al corrente della leggenda delle Stelle cristallo, parte alla loro ricerca, sperando che lo conducano anche a Peach. Naturalmente, le Stelle cristallo fanno gola anche ad altri… E questa volta Bowser non sarà l’unico a mettere i bastoni tra le ruote a Mario! Riuscirà il nostro eroe a trovare questi antichi tesori, per aprire il Portale Millenario e forse persino… salvare il mondo?

Il 23 maggio uscirà Paper Mario: Il Portale Millenario su Nintendo Switch. Preordinandolo nel My Nintendo Store riceverai un set di portachiavi come bonus e con l'aggiunta di 10€ il palco da battaglia di Paper Mario! Disponibile qui: https://t.co/2bC23MgRXl pic.twitter.com/Z1CWvW7PRS — My Nintendo Store Italia (@NintendoStoreIT) March 19, 2024