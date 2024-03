DRAGON BALL Sparking! ZERO: nuovo gameplay trailer e dettagli di gioco

In un nuovo video ufficiale di gameplay pubblicato da Bandai Namco, Jun Furutani, il Producer di DRAGON BALL Sparking! ZERO, ha svelato maggiori dettagli sulle meccaniche del gioco. DRAGON BALL Sparking! ZERO non solo riporta in vita, ma migliora, elementi del gameplay per cui il franchise è conosciuto ed è stato a lungo amato, rendendo le battaglie ancora più spettacolari, veloci, emozionanti e vicine all’anime.

Feature evolute, come “Skill Count”, “Revenge Counter” e “Vanishing Assault” sono state aggiunte, dando la possibilità ai giocatori di contrattaccare gli avversari e aggiungere maggiore strategia ai combattimenti. Il nuovo trailer svela anche 11 nuovi personaggi che si uniscono al roster, questa volta focalizzati sulla fondamentale discussione “Velocità contro Forza”:

Super Trunks

Master Roshi, Max Power

Nappa

Burter

Jeice

Super Saiyan Broly (Full Power)

Hit

Super Saiyan Kale (Berserk)

Toppo

Dyspo

Kakunsa

Ricordiamo che erano già stati annunciati, invece:

Goku (Z – Early)

Goku (Z – Mid)

Goku (Z – Mid), Super Saiyan

Goku (Z – End)

Goku (Z – End), Super Saiyan

Goku (Z – End), Super Saiyan 2

Goku (Z – End), Super Saiyan 3

Goku (Super)

Goku (Super), Super Saiyan

Goku (Super), Super Saiyan God

Goku (Super), Super Saiyan God Super Saiyan

Vegeta (Z – Scouter)

Great Ape Vegeta

Vegeta (Z – Early)

Vegeta (Z – Early), Super Saiyan

Super Vegeta

Vegeta (Z – End)

Vegeta (Z – End), Super Saiyan

Vegeta (Z – End), Super Saiyan 2

Majin Vegeta

Vegeta (Super)

Vegeta (Super), Super Saiyan

Vegeta (Super), Super Saiyan God

Vegeta (Super), Super Saiyan God Super Saiyan

Il titolo non ha ancora una data d’uscita, ma potrebbe uscire entro l’anno in corso.