Marvel 1943 Rise of Hydra: story trailer per lo spettacolare action adventure

È stato ufficialmente svelato Marvel 1943 Rise of Hydra, tramite un nuovo trailer, con prevista l’uscita nel 2025. Nel 2021, lo studio Skydance New Media, guidato da Amy Anning (autrice dei primi tre capitoli di Uncharted), aveva annunciato lo sviluppo di un action-adventure tripla A ambientato nell’universo Marvel, pensato per il giocatore singolo. Successivamente, nel 2022, è emerso che il gioco si sarebbe ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, con Captain America e Black Panther come protagonisti giocabili.

Recenti fughe di notizie sembravano aver rivelato il titolo del gioco, che è stato ora confermato in modo ufficiale. Durante la presentazione di Epic Games State of Unreal alla GDC, Amy Anning insieme a Skydance New Media ha presentato un nuovo trailer, svelando ufficialmente il titolo Marvel 1943 Rise of Hydra. Come suggerisce il titolo, il gioco vedrà l’Hydra, una oscura organizzazione con radici naziste nell’universo Marvel, agire come principale forza antagonista. Tuttavia, i nostri eroi dovranno anche affrontare le loro divergenze personali.

Capitan America, insieme al membro degli Howling Commandos Gabriel Jones, si unirà alla battaglia, mentre Azzuri, la Pantera Nera del 1943 (e nonno di T’Challa), sarà accompagnato da Nanali, il leader della rete di spionaggio del Wakanda. I due gruppi si scontreranno, con tutti e quattro i personaggi giocabili, ma alla fine dovranno unire le forze per affrontare un nemico comune. L’uscita di Marvel 1943: Rise of Hydra è prevista per il 2025, anche se le piattaforme di lancio non sono state ancora annunciate. Di seguito il trailer.

Articoli Consigliati Rise of the Ronin Recensione: l’epoca Bakumatsu vissuta su PlayStation 5 Princess Peach Showtime! Recensione: lo spotlight di una principessa