Princess Peach Showtime! Recensione: lo spotlight di una principessa

Princess Peach Showtime! segna il trionfale ritorno della principessa rosa come protagonista indiscussa di un gioco, un evento atteso da quasi vent’anni dall’ultimo suo grande titolo, Super Princess Peach per Nintendo DS, un gioco che ancora oggi ricordiamo con affetto. Questa volta, Peach fa il suo ingresso sul palcoscenico con uno speciale focus su di lei, alimentato anche dalla crescente popolarità ottenuta grazie al recente film d’animazione. Il gioco continua la tendenza di rendere Peach un personaggio attraente, indipendente e capace di badare a se stessa, prendendo ispirazione anche dagli outfit sfoggiati in Super Mario Odyssey. È evidente che l’entusiasmo generato dai vari costumi, come l’abito da esploratrice o quello da spiaggia, abbia spinto Nintendo a creare un nuovo titolo dedicato alla principessa. Nella nostra mente, Princess Peach Showtime! si basa sul personaggio e sulle sue varie sfaccettature, piuttosto che su un particolare tipo di gioco. Questo approccio potrebbe aver portato a un risultato poco coeso e dimenticabile se non fosse stato per l’impronta di Nintendo. Tuttavia, il risultato finale è stato piacevolmente sorprendente e ci ha tenuti incollati allo schermo per ore. Si tratta di un vero e proprio capolavoro di design.

Articoli Consigliati Rise of the Ronin Recensione: l’epoca Bakumatsu vissuta su PlayStation 5 Marvel 1943 Rise of Hydra: story trailer per lo spettacolare action adventure

Princess Peach Showtime! è una novità dietro l’altra

Princess Peach Showtime! trasporta i giocatori nel Teatro Splendente, una nuova e affascinante location nel Mondo dei Funghi. A parte la presenza della protagonista stessa e di alcuni Toad in un breve cameo, tutti gli altri personaggi sono nuove aggiunte e non ci sono legami con le storie classiche o i nemici abituali. Il design dei personaggi alleati richiama vagamente lo stile di Super Mario Galaxy ed è semplicemente adorabile. Il nostro fedele compagno di avventure, Stella, sembra quasi una decorazione natalizia, mentre gli attori del Teatro, noti come Splendì (o Sparkla in inglese), sono caratterizzati da naso a forma di lampadina. Ma sono proprio i nemici a rubare la scena: l’intera banda guidata da Uva Spina (Madame Grape) e i suoi scagnozzi sfoggia un character design di altissima qualità, che richiama le maschere di carnevale e talvolta sfiora lo steampunk. Tutti i malvagi sono colorati di viola, una scelta che non è casuale, visto che il viola è tradizionalmente un colore associato al fallimento nelle produzioni teatrali. Il loro obiettivo è conquistare il controllo degli spettacoli rubando la scena agli Splendì e seminando il panico nel Teatro Splendente. E ci riescono, senza troppi problemi.

Il compito di Peach è quindi quello di attraversare i vari palcoscenici e cercare di riportare la normalità, adattandosi all’atmosfera di ogni spettacolo e indossando costumi a tema. In ogni livello, infatti, può acquisire i poteri del singolo Splendì protagonista e trasformarsi in una diversa eroina. Queste trasformazioni, per lo più già note dai trailer e dalla demo giocabile, offrono abilità completamente diverse. Si tratta di gameplay variabili, con ritmi che possono essere frenetici o richiedere una calma e una riflessione più approfondite. Anche se la qualità delle trasformazioni varia, questa varietà è il punto forte del gioco. È praticamente impossibile annoiarsi, dato che non si sa mai cosa aspettarsi. Alcune trasformazioni mettono Peach al centro dell’azione, come Peach Spadaccina, Peach Kung-fu, Peach Cowgirl o Super-eroina. Altre, come Peach Pasticcera, richiedono abilità diverse, come premere i tasti rapidamente e con precisione per decorare torte e biscotti. Non tutte le trasformazioni sono state altrettanto divertenti da giocare, ma la varietà è comunque apprezzabile. Ci sono anche livelli speciali, come le Prove a tempo e quelli dedicati al salvataggio degli Splendì. Inoltre, non mancano nemmeno i boss, la cui battaglia richiede strategie diverse e aggiunge varietà all’esperienza di gioco.

Le luci della ribalta

Princess Peach Showtime! offre anche sfide per i giocatori più esigenti, con la possibilità di raccogliere fiocchi speciali e gemme in ogni livello. Trovare tutti gli oggetti può essere un compito arduo, ma aggiunge un elemento di sfida al gioco. La difficoltà varia da livello a livello, ma generalmente richiede solo un po’ di attenzione e tempismo. Anche se ho dovuto rigiocare alcuni livelli più volte, ho trovato il gioco nel complesso abbastanza facile, con la possibilità di superare i livelli automaticamente se muori troppe volte di seguito. Anche il numero minimo di gemme richieste per sbloccare i livelli successivi è piuttosto basso, il che rende il gioco accessibile a tutti, dai bambini agli adulti in cerca di un’esperienza più rilassante. La rigiocabilità è discreta, con la possibilità di migliorare i propri record nelle Prove a tempo, ma non ci sono molte altre opzioni per prolungare la longevità del gioco. Tuttavia, è possibile aumentare la difficoltà del gioco scegliendo di non equipaggiare un particolare amuleto, che viene fornito sin dall’inizio del gioco.

Princess Peach Showtime! brilla soprattutto per la cura dei dettagli nelle ambientazioni. I livelli sono dei veri e propri set teatrali, completi di scenografie in cartone e luci ad occhio di bue, e offrono una varietà di ambientazioni incredibili da esplorare. Anche i costumi di Peach e Stella sono notevoli, con una vasta gamma di stili che sicuramente faranno la felicità degli appassionati di moda e dei cosplayer.

Non solo vi sono outfit a tema, ma anche eleganti abiti da principessa impreziositi da colori vivaci e dettagli unici, che sblocchiamo gradualmente durante il gioco: ogni colore si adatta perfettamente a Peach. Durante i momenti più frenetici e pieni di nemici, che si verificano principalmente nei livelli più veloci e coinvolgenti, abbiamo notato occasionali cali di frame rate, ma non hanno compromesso l’esperienza di gioco in modo significativo. Dobbiamo rendere omaggio anche alla magnifica colonna sonora, completamente orchestrata: non solo le tracce musicali si adattano perfettamente alle varie ambientazioni e sono realizzate con maestria, ma sono persino più iconiche e orecchiabili di quelle presenti in molti giochi classici di Super Mario. È un lavoro veramente di alta qualità.

Piattaforme: Nintendo Switch

Sviluppatore: Nintendo, Good-Feel

Publisher: Nintendo

Princess Peach Showtime! è un gioco curato nei minimi dettagli, elegante e divertente. Non è solo un mezzo per mettere in luce Peach, anche se questo è l’obiettivo principale, ma è un titolo che si impegna al massimo per intrattenere. Anche se pecca leggermente in termini di difficoltà e longevità, consiglio comunque il gioco a tutti i possessori di Nintendo Switch, per un’esperienza gratificante e di altissimo livello.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.