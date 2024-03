Diablo IV: la quarta stagione slitta, ecco tutte le prossime novità

Durante l’ultimo Campfire Chat dedicato a Diablo IV, Blizzard ha annunciato che il primo Public Test Realm (PTR) per il gioco sarà lanciato il 2 aprile su PC. I server del PTR saranno aperti fino al 9 aprile in diverse regioni del mondo, tra cui Nord America, Europa, Sud-Est asiatico, Corea/Giappone e Australia, permettendo ai giocatori di testare la tanto attesa revisione del sistema di loot. Tuttavia, poiché il PTR coincide con la data di inizio originale della Stagione 4, il team di sviluppo ha deciso di posticipare l’inizio di questa stagione per avere più tempo per elaborare il feedback dei giocatori. La Stagione del Costrutto ora terminerà il 14 maggio, con la nuova stagione che inizierà lo stesso giorno. Come ha dichiarato il community leader Adam Fletcher a PC Gamer:

“Posticiperemo di qualche settimana l’inizio della Stagione 4 per assicurarci di ricevere tutti i feedback dal PTR e applicarli correttamente alla nuova stagione. Vogliamo garantire che i cambiamenti di sistema che stiamo introducendo siano appropriati e funzionino bene per tutta la community, basandoci sui commenti dei giocatori. Pertanto, la Stagione 3 terminerà il 14 maggio e la Stagione 4 inizierà nella stessa data.”

I giocatori PC potranno accedere al PTR tramite BattleNet, dove sarà disponibile un forum dedicato per raccogliere feedback. Saranno anche disponibili opzioni per potenziare i personaggi al livello 100, completare la campagna principale, sbloccare istantaneamente tutti i punti abilità, i punti Paragon e i glifi Paragon, oltre a ricevere 100.000 oro e 1.000 Obol. Inoltre, il tasso di ottenimento dei leggendari sarà raddoppiato e ogni personaggio potenziato riceverà equipaggiamento raro. Blizzard ha anche annunciato piani per un PTR dedicato alla stagione 5, anche se non è garantito che questo verrà implementato per tutte le stagioni future.

Diablo IV è attualmente disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Il gioco sarà incluso nel Game Pass per PC e console a partire dal 28 marzo, ma non sarà disponibile per gli abbonati al Xbox Game Pass Core.

Il filmato è visibile su YouTube tramite questo link.