Prince of Persia The Lost Crown: ecco l’aggiornamento Warrior’s Path

Ubisoft ha rilasciato il primo aggiornamento di contenuti gratuiti per Prince of Persia: The Lost Crown su tutte le piattaforme. Conosciuto come “Warrior’s Path”, questo aggiornamento introduce due nuove modalità di gioco: Permadeath e Speedrun, insieme a nuovi abiti per il personaggio di Sargon. Potete dare un’occhiata al trailer di gameplay più recente per saperne di più.

La modalità Permadeath, come suggerisce il nome, mette fine al gioco se il giocatore muore anche solo una volta. È disponibile all’avvio di New Game Plus e coloro che completano il gioco con successo riceveranno il nuovo outfit “Holo Chroma”. Superare la modalità Immortale in Permadeath sbloccherà invece l’abito dorato. La modalità Speedrun sfida i giocatori a completare il gioco nel minor tempo possibile, registrando i loro migliori tentativi. Chi completerà il gioco in meno di 10 ore a qualsiasi difficoltà otterrà l’abito “Swift Sargon”. Altre miglioramenti includono la possibilità di acquistare mappe del tesoro da Fariba a Haven usando i Cristalli del Tempo. Dopo aver completato la storia, sarà disponibile per l’acquisto una mappa che rivela le posizioni di tutti gli oggetti della tradizione rimanenti. Troverete le note complete sull’aggiornamento a quest’indirizzo.

Questa la sinossi del gioco, disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, Amazon Luna e PC tramite Epic Games Store e Ubisoft Store:

Tuffati in un entusiasmante e affascinante platform d’azione e avventura ambientato in una versione mitologica dell’antica Persia, dove potrai manipolare i confini del tempo e dello spazio. Vesti i panni dell’abile spadaccino Sargon e cresci fino a diventare una leggenda padroneggiando il combattimento acrobatico e sbloccando progressivamente nuovi poteri temporali e super abilità speciali. Sfrutta i poteri temporali insieme alle abilità di combattimento e acrobatiche per eseguire combo letali e sconfiggere le creature mitologiche e i nemici corrotti dal tempo. Scopri un mondo maledetto ispirato all’antica Persia colmo di incredibili attrazioni ed esplora una serie di biomi altamente dettagliati, ognuno caratterizzato da una precisa identità e popolato dalle proprie insidie e meraviglie.