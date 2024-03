Shin Megami Tensei V Vengeance: l’uscita è anticipata di una settimana

Oggi ATLUS annuncia che la data d’uscita del suo prossimo GDR, Shin Megami Tensei V Vengeance, è stata spostata al 14 giugno, dunque i fan potranno esplorare il Da’at una settimana in anticipo su Nintendo Switch, PlayStation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows e Steam. Shin Megami Tensei V Vengeance, il nuovo capitolo della saga, farà vivere ai giocatori le vicende di Shin Megami Tensei V nella loro interezza, nonché con una nuova storia inedita.

Il gioco è completamente evoluto, con grafica sbalorditiva realizzata per le console moderne, e presenta nuove aree, demoni e musica a supporto di un sistema di battaglia migliorato, offrendo un’esperienza GDR arricchita e più fluida ambientata in una guerra tra angeli e demoni. Gli impazienti di giocare la versione definitiva del celebre gioco possono prenotarla su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows e Steam (le prenotazioni dell’edizione digitale per Nintendo Switch saranno disponibili in seguito). Per maggiori informazioni su Shin Megami Tensei V: Vengeance, visitate atlus.com/smt5v.

