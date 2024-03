eFootball ingloba il mondo dell’anime Blue Lock con la nuova patch

Konami ha rilasciato l’ultima versione, 3.4.0, dell’apprezzato gioco sportivo eFootball. Questo aggiornamento presenta una nuova e entusiasmante collaborazione con la popolare serie anime giapponese “Blue Lock“. Grazie a questa partnership, i giocatori avranno accesso a nuovi contenuti in-game, premi per l’accesso giornaliero, sfide e molto altro ancora. Non perdete il trailer di lancio per saperne di più.

Durante questa campagna speciale, i giocatori avranno l’opportunità di arricchire la propria Dream Team con una serie di carte speciali Blue Lock, tra cui Takefusa Kubo e Filippo Inzaghi come omaggi per il login. Inoltre, saranno disponibili due kit in edizione limitata: “Blue Lock Team Red” e “Blue Lock Team White”, inclusi nel “Blue Lock Pack: Yoichi Isagi” e nel “Tour Event: Blue Lock 2nd Selection”. Infine, raggiungendo obiettivi specifici durante la campagna, i giocatori potranno ottenere un ricco bottino, che include 90.000 punti esperienza, 60.000 GP, 50 Monete eFootball e molto altro ancora. Una collaborazione sicuramente vantaggiosa per tutti gli appassionati del gioco.

Questa la sinossi del gioco, disponibile per PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, dispositivi mobile e PC tramite Steam:

Iniziate una nuova era di calcio digitale. Ora potete affrontare un capitolo tutto nuovo dei giochi di calcio con eFootball.

Il calcio si evolve: PES, la mitica serie di giochi sul calcio, cambia volto con un nuovo nome eFootball. Il rebranding segna una nuova era calcistica virtuale, con grafica e gameplay migliorati. Preparatevi a vivere un’esperienza di gioco completamente nuova, che solo eFootball 2022 può offrirvi.

La più grande piattaforma di eSport: la piattaforma di eSport più grande per i fan del calcio di tutto il mondo, dove potete vivere i più emozionanti scontri testa a testa, indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

eFootball World: utilizzate alcune delle squadre più amate in modalità Squadra autentica, o ingaggiate e sviluppate i tuoi giocatori preferiti per creare la vostra personale Squadra dei sogni.