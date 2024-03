TopSpin 2K25 svela un roster pieno di storici campioni del tennis

Giocate su campi iconici, scalate la classifica dell’ATP Tour e dominate la competizione in TopSpin 2K25, nuovissimo titolo tennistico in arrivo ad aprile. TopSpin 2K25 includerà più di 24 professionisti giocabili, con leggende del tennis da ogni epoca: scendete in campo con Serena Williams, Roger Federer, Pete Sampras, Andre Agassi, John McEnroe e Maria Sharapova, oppure scegliete tra una rosa di giovani talenti composta da Carlos Alcaraz, Frances Tiafoe, Iga Swiatek, Coco Gauff, Naomi Osaka, Taylor Fritz e molti altri. In TopSpin 2K25 potrete impugnare la racchetta nei panni di questi professionisti in partite amichevoli oppure online nella modalità 2K Tour. Ecco la lista annunciata ufficialmente sui social.

Hey, Meddy! 👋 Dropping another batch of #TopSpin2K25 playable characters for Roster Day. pic.twitter.com/t0RyMPNt40 — #TopSpin2K25 (@topspin2k) March 20, 2024

Sinossi:

Impara i segreti del tennis con John McEnroe alla TopSpin Academy e corona la tua carriera dominando il Grand Slam in MyCAREER, oppure sfida altri tennisti online nelle modalità Tour 2K e Tour mondiale. Domina il Grand Slam e conquista la folla con diritti, rovesci, volée e schiacciate agli Australian Open, al Roland-Garros, agli US Open e a Wimbledon. Scrivi il tuo nome negli annali del tennis e dimostra di avere la stoffa per domare la terra battuta del Roland-Garros, reggere il fragore del tutto esaurito agli US Open e cingere la corona di Wimbledon. Prendi posizione e diventa la leggenda indiscussa del tennis in TopSpin 2K25.