GCC Pokémon Live: ecco l’espansione Scarlatto e Violetto – Cronoforze

Il popolare GCC Pokémon Live, il gioco di carte collezionabili disponibile su dispositivi mobili e PC, si è recentemente aggiornato con l’entusiasmante espansione Scarlatto e Violetto – Cronoforze. Questa nuova espansione introduce un nuovo Pass Lotta, le carte ASSO TATTICO, i Pokémon Teracristal e i Pokémon Tempo Passato e Tempo Futuro. Per celebrare il lancio, è stato rilasciato un emozionante trailer che potete visualizzare di seguito.

Le carte dell’espansione Scarlatto e Violetto – Cronoforze sono ora disponibili nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Live, offrendo agli appassionati nuove strategie e opportunità per la costruzione dei loro mazzi. Questa espansione offre un omaggio vibrante e caotico all’universo Pokémon, presentando i misteriosi Pokémon Tempo Passato e Tempo Futuro, il ritorno delle potenti carte ASSO TATTICO con effetti unici e i formidabili Pokémon Teracristal. Guardate il trailer qui sotto per scoprire di più sui mazzi per il Pass Lotta e per apprendere come creare strategie uniche con le nuove carte. Non dimenticate che a maggio arriverà il Crepuscolo Mascherato anche per la versione cartacea del gioco.

