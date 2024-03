Dead Island 2: tutto sulla prossima espansione, dal titolo “Sola”

Deep Silver, Plaion e il talentuoso team di sviluppo dei Dambuster Studios hanno svelato la data di uscita di SoLa, la tanto attesa seconda espansione di Dead Island 2. Il DLC sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite l’Epic Game Store, a partire dal 17 aprile. In concomitanza con l’annuncio, sono stati rilasciati una serie di nuovi screenshot che possono essere ammirati nella galleria in basso.

Nel fervore del più recente rave di Los Angeles, un ritmo psichedelico ha scatenato il caos, lasciando dietro di sé solo un’orrenda scia di distruzione e una sinistra presenza che si aggira per il luogo. Qualcosa di oscuro è all’orizzonte, ancora affamato e pronto a scatenare il terrore.

Articoli Consigliati Broken Roads: ufficializzato il periodo di lancio dell’RPG postapocalittico GCC Pokémon Live: ecco l’espansione Scarlatto e Violetto – Cronoforze

Questo nuovo contenuto includerà:

Una nuova storia avvincente: un letale virus si propaga nella valle, trasformando gli abitanti in voraci zombie, mentre un misterioso ritmo proveniente dall’aldilà, conosciuto come l’Autophage, risuona nell’aria. Attratti al festival da un criptico avvertimento, i giocatori dovranno esplorare le rovine di SoLA per porre fine a questa minaccia soprannaturale.

Una nuova location mozzafiato: immersi nel cuore di Los Angeles, o meglio, HELL-A, come è ironicamente soprannominata, i giocatori si troveranno immersi in un festival musicale intriso di sangue, dove il ritmo ossessivo trasforma gli esseri viventi in orripilanti non morti.

Nuovi avversari agghiaccianti: tra cui il Whipper, una nuova variante di zombie impazzita dall’Autophage, la cui mania autolesionista lo ha trasformato in un mostruoso incubo dagli intestini strazianti, in grado di lanciare le proprie viscere come armi. E il Clotter, un altro inquietante zombie capace di trasformarsi in un ammasso di sangue immortale per sfuggire ai danni, ricostituendosi altrove per continuare la lotta. Quest’ultimo è in grado di sparare un letale getto di sangue putrido dal suo cuore decomposto.

Nuove armi leggendarie: come la Ripper, una micidiale combinazione tra mazza da baseball e sega circolare, perfetta per lo smembramento degli avversari. E il Sawblade Launcher: un’arma pesante in grado di sparare lame rotanti, ideale per decapitare e mutilare i nemici a distanza.