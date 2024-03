Broken Roads: ufficializzato il periodo di lancio dell’RPG postapocalittico

Il team di sviluppo Drop Bear Bytes insieme al publisher tinyBuild hanno svelato la data di lancio del tanto atteso RPG post-apocalittico intitolato Broken Roads, ambientato nei deserti dell’Australia occidentale. Il gioco sarà disponibile su PC (tramite Steam, Epic Games Store e GOG), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S a partire dal 10 aprile. Per accompagnare l’annuncio, è stato rilasciato un nuovo trailer che offre un’anteprima delle avventure che attendono i giocatori in questo mondo devastato. Per dare uno sguardo al trailer, basta scorrere fino alla fine dell’articolo.

Questa la lunga sinossi del titolo, con tanto di completa descrizione:

Nato dall’amore per i giochi di ruolo tradizionali per computer di franchise come Pillars of Eternity, Disco Elysium, Fallout, Wasteland, Tyranny, Pathfinder e Baldur’s Gate, Broken Roads offre una narrazione ricca e coinvolgente in cui i giocatori si fanno strada attraverso una desolata Australia del futuro. Unendo elementi di gioco di ruolo tradizionali e nuovi, oltre a un sistema senza classi che offre opzioni di sviluppo del personaggio quasi illimitate, Broken Roads presenta ai giocatori un sistema di moralità originale: la Bussola Morale. Questo nuovo design vede le opzioni di dialogo e le decisioni relative alle missioni influenzare, ed essere influenzate, dalle inclinazioni filosofiche del personaggio.

Un’avventura indimenticabile

Immergetevi in un mondo di gioco ambientato nell’Australia Occidentale post-apocalittica, ricco di una storia intricata e profonda e di personaggi avvincenti. Mentre intraprendete il vostro epico viaggio, vi aspettano trame complesse, missioni ramificate e incontri memorabili. Scoprite segreti nascosti, svelate intrighi politici e affrontate dilemmi morali che mettono in discussione le vostre convinzioni su ciò che è giusto o sbagliato. Ogni decisione presa dà forma alla ricca narrazione, portando a molteplici esiti e garantendo un’esperienza di gioco davvero personalizzata. Dalla grande trama generale ai più piccoli dettagli, il mondo prende vita grazie a descrizioni d’atmosfera e dialoghi vivaci, per un’avventura coinvolgente e indimenticabile.

Un classico RPG per l’era moderna

Il gioco fonde senza soluzione di continuità elementi classici dei giochi di ruolo con caratteristiche innovative, offrendo ai giocatori un’esperienza di gioco unica e personalizzabile. Basato su un sistema senza classi, offre un’ampia gamma di opzioni per lo sviluppo del personaggio, consentendo ai giocatori di plasmare le proprie abilità e capacità in base al proprio stile di gioco. L’inclusione di nuovissimi elementi di gioco di ruolo aggiunge profondità e complessità alle meccaniche di gioco, alle intriganti scelte morali e ai coinvolgenti archi narrativi.

Il compasso morale

The Moral Compass introduce un sistema di moralità innovativo che va oltre le nozioni tradizionali di bene e male. Si concentra invece sull’inclinazione filosofica del personaggio, permettendo ai giocatori di plasmare la visione del mondo del loro protagonista in modi unici e ricchi di sfumature.

Ad esempio, un personaggio che propende per l’utilitarismo può dare la priorità al bene superiore, prendendo decisioni basate sul beneficio complessivo per la società, anche se ciò significa sacrificare vite individuali.

A ogni decisione difficile che viene presa, la bussola morale dei personaggi può cambiare, rendendoli potenzialmente più ampi o più ristretti o addirittura in grado di cambiare completamente la loro moralità durante il viaggio.

Il sistema permette ai giocatori di creare un protagonista con un’identità morale unica che influenza il suo viaggio e le sue relazioni, ma che è anche influenzata da ogni scelta che compie.

Australia autentica

Vagate nell’immenso Outback, esplorate centri urbani in decadenza e navigate in regioni desertiche e infide, scoprendo i segreti di questa terra ammaliante e pericolosa. Sopravvivi, combatti e stringi alleanze in un’ambientazione unica che cattura l’essenza dei diversi popoli e paesaggi dell’Australia Occidentale e dà un tocco nuovo al genere post-apocalittico.