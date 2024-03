Apex Legends: nuovo evento in vista, “Società delle Ombre”

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno annunciato l’evento Società delle Ombre in Apex Legends, che si terrà dal 26 marzo al 16 aprile. Questo evento introdurrà la nuova modalità Assedio, in cui quattro squadre si sfideranno in una battaglia tutti contro tutti per il controllo del territorio su una mappa caotica e compatta.

Inoltre, durante l’evento, saranno disponibili 36 nuovi oggetti cosmetici spaventosi che potranno essere ottenuti tramite il negozio delle ricompense. Accumulando punti Reputazione, i giocatori potranno sbloccare questi oggetti e guadagnare ricompense speciali.

Una delle novità più attese è l’arrivo degli artefatti Apex, con il primo artefatto “Katara Cobalto” che potrà essere equipaggiato da tutte le leggende del gioco in qualsiasi modalità. Inoltre, completando la collezione di tutti i 36 oggetti cosmetici dell’evento, i giocatori otterranno un’esclusiva animazione artefatto per le casse della morte.

L’evento Società delle Ombre sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite l’EA app e Steam. Un trailer è stato rilasciato per anticipare l’evento e presentare le sue nuove caratteristiche.