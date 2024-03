Final Fantasy VII Rebirth si aggiorna con il ricco update 1.020

Square Enix ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Final Fantasy VII Rebirth, in risposta alle critiche sulla qualità grafica, specialmente in modalità Performance. Questo aggiornamento, oltre a migliorare il frame rate, la qualità grafica e la stabilità generale del gioco, introduce le opzioni Nitido e Morbido nelle impostazioni dello schermo per la Modalità Prestazioni.

🚨 FINAL FANTASY VII REBIRTH Update 1.020.000 Released. Update Size : 5.767 GB

New Download Size : 146.001 GB Patch Notes : – Improved frame rate and overall game stability

– Added difficulty settings to the customization screen for the mini-games "Condor Fort" and "Gambit… pic.twitter.com/njzcwq1hu1 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) March 21, 2024

Oltre alle correzioni per errori di battitura e omissioni nel testo, sono stati risolti vari bug, come quelli che causavano il blocco improvviso del movimento dei nemici durante le battaglie o la cancellazione delle abilità Lunatic High e Watcher’s Spirit di Red XIII. Sono stati apportati anche cambiamenti per migliorare la qualità della vita, come l’impostazione inversa della telecamera durante il planare con un Chocobo e nel minigioco del tiro di precisione. Inoltre, sono state apportate modifiche alle impostazioni di difficoltà per Fort Condor e Gears and Gambits. Gli appassionati possono consultare le note complete dell’aggiornamento per maggiori dettagli.

Ricordiamo che Final Fantasy VII Rebirth è il secondo capitolo del progetto di Final Fantasy VII Remake, che racconta la storia del GDR che ha ridefinito il genere attraverso tre giochi distinti. Gli eroi iconici Cloud, Barret, Tifa, Aerith e Red XIII sono fuggiti dalla città distopica di Midgar e sono ora all’inseguimento di Sephiroth, il vendicativo spadaccino del passato di Cloud che si pensava fosse morto. Questa nuova avventura può essere apprezzata da tutti i giocatori, anche da quelli che non hanno ancora giocato a Final Fantasy VII Remake o all’originale per PlayStation. Esplora un mondo vastissimo che narrazione di livello cinematografico e combattimenti frenetici di alta qualità.